查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：6号线二期和16号线启动建设 ·武汉市上半年反腐查处1167人 ·租金普遍比市场价低三成左右 ·随州千余儿童无法接受义务教育 ·武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：6号线二期和16号线启动 · 武汉市上半年反腐查处1167人 · 租金普遍比市场价低三成左右 · 随州千余儿童无法接受义务教育 · 武汉城市桥梁下面空间仅限公益用 2 要闻 2017.7.29 星期六 图文：6号线二期和16号线启动建设 均力争于2020年建成 武汉新城区将实现轨道交通全覆盖 楚天都市报讯 图为：6号线2期线路走向图

图为：16号线线路走向图 制图/刘阳



楚天都市报讯（记者黎先才 通讯员刘丹丹 袁永华）昨日，武汉轨道交通6号线二期、16号线土建预埋工程宣布开工，两条线路均力争2020年建成。其中，16号线启动建设，标志着汉南地区将步入“地铁时代”，也标志着武汉各新城区将实现轨道交通全覆盖。

据介绍，6号线二期工程起于一期工程终点金银湖公园站，经金山大道、东吴大道止于走马岭站，线路全长约15.3公里，设站9座，其中地下站5座，高架站4座，在马头潭公园站与1号线径河延伸线换乘，在临空港大道站与远期17号线换乘。6号线二期线路途经武汉临空港经济技术开发区，建成后可实现西部新城组群与汉口中心区、汉阳中心区和沌口经济开发区西南新城组群的快速联系，促进新城与主城产业结构调整。

16号线一期工程南起纱帽周家河，北至国博中心南站，线路长约32.44公里，设站12座，其中高架站5座，地下站7座。在老关村站与6号线换乘，在国博中心南站与6号线、11号线、12号线换乘。设计时速120公里，超过目前设计时速100公里的阳逻线，将成为武汉最快的地铁线路。

武汉地铁集团称，这两条地铁线路预计2020年建成通车。

据了解，6号线二期与16号线土建预埋工程开工后，武汉地铁在建线路达14条共273公里，建设规模达到历史最高峰。其中，8号线一期和阳逻线预计今年年底开通试运营。





