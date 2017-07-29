图文：6号线二期和16号线启动建设武汉市上半年反腐查处1167人租金普遍比市场价低三成左右随州千余儿童无法接受义务教育武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费
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 第2版 要闻
·图文：6号线二期和16号线启动建设
·武汉市上半年反腐查处1167人
·租金普遍比市场价低三成左右
·随州千余儿童无法接受义务教育
·武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.7.29 星期六
图文：6号线二期和16号线启动建设
均力争于2020年建成 武汉新城区将实现轨道交通全覆盖
    楚天都市报讯 图为：6号线2期线路走向图
    图为：16号线线路走向图 制图/刘阳

    楚天都市报讯（记者黎先才 通讯员刘丹丹 袁永华）昨日，武汉轨道交通6号线二期、16号线土建预埋工程宣布开工，两条线路均力争2020年建成。其中，16号线启动建设，标志着汉南地区将步入“地铁时代”，也标志着武汉各新城区将实现轨道交通全覆盖。
    据介绍，6号线二期工程起于一期工程终点金银湖公园站，经金山大道、东吴大道止于走马岭站，线路全长约15.3公里，设站9座，其中地下站5座，高架站4座，在马头潭公园站与1号线径河延伸线换乘，在临空港大道站与远期17号线换乘。6号线二期线路途经武汉临空港经济技术开发区，建成后可实现西部新城组群与汉口中心区、汉阳中心区和沌口经济开发区西南新城组群的快速联系，促进新城与主城产业结构调整。
    16号线一期工程南起纱帽周家河，北至国博中心南站，线路长约32.44公里，设站12座，其中高架站5座，地下站7座。在老关村站与6号线换乘，在国博中心南站与6号线、11号线、12号线换乘。设计时速120公里，超过目前设计时速100公里的阳逻线，将成为武汉最快的地铁线路。
    武汉地铁集团称，这两条地铁线路预计2020年建成通车。
    据了解，6号线二期与16号线土建预埋工程开工后，武汉地铁在建线路达14条共273公里，建设规模达到历史最高峰。其中，8号线一期和阳逻线预计今年年底开通试运营。


 