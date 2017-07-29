查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·习近平颁授首批“八一勋章” ·图文：7500人尝鲜首条有轨电车 ·图文：七旬老人自驾游青藏 ·汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成 ·租金普遍比市场价低三成左右 ·武汉新城区迈向轨道交通全覆盖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 习近平颁授首批“八一勋章” · 图文：7500人尝鲜首条有轨电 · 图文：七旬老人自驾游青藏 · 汉西二手车市场将关停 交易总量 · 租金普遍比市场价低三成左右 · 武汉新城区迈向轨道交通全覆盖 1 要闻 2017.7.29 星期六 江城首批人才公寓租金标准公布 租金普遍比市场价低三成左右 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰 通讯员武招才）昨日，武汉市招才局公布首批大学生人才公寓2003套房源情况和租金标准，普遍比市场价低三成左右，个别房源月租低至153元。

据了解，首批人才公寓配租房源共有来自12个区的2003套住房，房型多为一室一厅或两室一厅，面积从20平方米到70多平方米不等，装修分为普装和精装，基本都达到了拎包入住标准。

记者了解到，此次公布的房源租金标准普遍比市场价低三成左右，如光谷大道光谷金融港青年公寓，月租市场价为1300元/间，配租价为850元/间；武昌区人才公寓沙湖社区，月租市场价为60元/平方米，配租价为42元/平方米；有些远城区的房源租金非常低，如新洲区新澳城市印象的配租价低至153元/月·人。

另外，部分公寓不收物业费，如武汉开发区全力南大学生主题社区；部分公寓物业费较低，如黄陂区横店街人才公寓物业费每月为0.6元/平方米；江夏区武汉金港汽车零部件产业园物业费为20-25元/月。

日前，市招才局已公布首批通过审核的541名大学生。7月31日至8月6日，通过审核的大学生可登录“百万大学生留汉创业就业信息服务平台”的“人才安居”栏目进行配租登记。首批人才公寓配租入住房源清单，可登陆本报看楚天APP查看。





