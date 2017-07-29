习近平颁授首批“八一勋章”图文：7500人尝鲜首条有轨电车图文：七旬老人自驾游青藏汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成租金普遍比市场价低三成左右武汉新城区迈向轨道交通全覆盖
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·习近平颁授首批“八一勋章”
·图文：7500人尝鲜首条有轨电车
·图文：七旬老人自驾游青藏
·汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成
·租金普遍比市场价低三成左右
·武汉新城区迈向轨道交通全覆盖
楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.7.29 星期六
江城首批人才公寓租金标准公布
租金普遍比市场价低三成左右
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰 通讯员武招才）昨日，武汉市招才局公布首批大学生人才公寓2003套房源情况和租金标准，普遍比市场价低三成左右，个别房源月租低至153元。
    据了解，首批人才公寓配租房源共有来自12个区的2003套住房，房型多为一室一厅或两室一厅，面积从20平方米到70多平方米不等，装修分为普装和精装，基本都达到了拎包入住标准。
    记者了解到，此次公布的房源租金标准普遍比市场价低三成左右，如光谷大道光谷金融港青年公寓，月租市场价为1300元/间，配租价为850元/间；武昌区人才公寓沙湖社区，月租市场价为60元/平方米，配租价为42元/平方米；有些远城区的房源租金非常低，如新洲区新澳城市印象的配租价低至153元/月·人。
    另外，部分公寓不收物业费，如武汉开发区全力南大学生主题社区；部分公寓物业费较低，如黄陂区横店街人才公寓物业费每月为0.6元/平方米；江夏区武汉金港汽车零部件产业园物业费为20-25元/月。
    日前，市招才局已公布首批通过审核的541名大学生。7月31日至8月6日，通过审核的大学生可登录“百万大学生留汉创业就业信息服务平台”的“人才安居”栏目进行配租登记。首批人才公寓配租入住房源清单，可登陆本报看楚天APP查看。


   