习近平颁授首批“八一勋章”图文：7500人尝鲜首条有轨电车图文：七旬老人自驾游青藏汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成租金普遍比市场价低三成左右武汉新城区迈向轨道交通全覆盖
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·习近平颁授首批“八一勋章”
·图文：7500人尝鲜首条有轨电车
·图文：七旬老人自驾游青藏
·汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成
·租金普遍比市场价低三成左右
·武汉新城区迈向轨道交通全覆盖
楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.7.29 星期六
汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成
未来行业发展或将重网络轻“块头”
    楚天都市报讯 图为：火爆的汉西二手车市场即将关停

    楚天都市报记者汪亮亮 实习生冯仪 摄影：楚天都市报记者魏铼

    这里是很多刚拿到驾照的新手，买练手车的地方；这里是很多刚创业的小老板，买豪车“撑门面”的地方；这里是很多想换车的家庭，卖出自己爱车的地方……这里便是汉西二手车市场。
    一年卖10万辆二手车，占武汉二手车总交易量的70%，综合排名全国第三……说起汉西二手车市场的繁荣，一连串数字都说不完，然而它即将成为过去式。昨日，记者获悉，根据《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》要求，汉西二手车市场将逐步关停。

    赶集赶出的二手车市场

    昨日上午，牛永志坐在自家位于汉西二手车市场对面的二手车精品店里，淡定地喝着茶。
    作为汉西二手车市场最早的一批商户，他是市场的灵魂人物之一，如今却早已从市场抽身，在武汉市多地开了几千平方米的城市展厅，专卖中高档二手车。但他还是喜欢坐在离市场最近的店里，“心从未离开，听说市场要关停，真心有点舍不得，花了快20年的心血，才有了汉西二手车市场的今天。”
    牛永志最初做二手车摩托车生意，1998年，生意不太好，他听说在唐家墩有个停车场，是二手汽车的集市，只在周末两天开市，于是他决定去赶赶集。
    只见，人们都是开着自家的车来，交5元停车费，想卖了旧车去换新车。牛永志看到了商机，“我要是在这个停车场附近租个门面，做二手汽车生意，不就天天开市了嘛，大家不用等周末了。”
    然而集市附近并无店面，他不甘心，到处寻觅，发现汉西有一排临街门面空着，店外空间也大，可以停车。当业主听说他要租来卖二手车时，流露出怀疑的眼神。
    “你信不信，6个月后，我会让这里其他空门面租完。”牛永志拍着胸脯说。最终，他以800元每月的租金，租下300平方米的店面。
    此后，每个周末，他照旧去赶集。每到傍晚5时，他就一口气将早已看中的车全买下，摆在租来的店面前卖。“汉西乱停乱放估计是从我开始的，但那时没人管啊。”说起这段草莽的发家史，牛永志笑了。
    每周收来的车，根本不够卖。牛永志就不停邀约以前一起卖摩托车的班子，来入伙。很快，他兑现了承诺，沿街的店面被租一空，汉西二手车市场慢慢形成。

    卖台二手富康曾可赚2万多

    省二手车协会常务副秘书长郑鹏称，汉西二手车市场的老商户，大多分为两个流派，一派就是以牛永志为代表的“摩托车派”；另一派就是以梅传庆为代表的“修理厂派”。
    作为市场里的超级大户，梅传庆在上世纪90年代是开修理厂的。那时，不少人到厂里来修车，后来车不想要了，就放在厂里，让梅传庆帮忙找买家。“我相当于代售，从中赚一点差价。”梅传庆说。
    一点是多少？梅传庆透露，1998年卖一辆二手富康就赚2-3万元，“主要靠信息不对称，开修理厂让我掌握大批车源，虽然利润大，但毕竟信息不通畅，卖得少。”
    当时，他的修理厂一个月才赚2万多元，卖一台车赶上辛苦一个月了。2万元在1998年是什么概念？普通人一个月工资才几百元，汽油是每升1.7元，即便到了2000年，常青花园一套100多平方米的房子才10多万元。
    梅传庆看到了暴利，他决定投身二手车行业，但再像以前那样代卖不行了，他学着像“摩托车派”那样，花钱收车在汉西市场租店面来卖。那一年，他卖车就赚了近20万元。
    但他依然觉得赚少了，因为当时买得起二手车的人太少。那个年代一辆富康新车要16万多元，即便是二手车也要7万元，还不能贷款，一般市民买不起。而且武汉人好面子，看不上二手车，所以到市场来买车的人中，周边地市占了七成，还有很多是在武汉做生意的外地人，以浙商居多。

    行业火爆车商日子却不好过

    尽管是暴利，但在二手车行业里却没有一夜暴富的故事。“二手车行业没有统一标准，一车一价，没法开连锁，扩大规模也难，只能一辆车一辆车积累。据我所知，市场里身家超过2000万元的老板都不多。”梅传庆说。
    从1998年到2012年之间，汉西二手车市场发展并不快，2012年后才开始爆发式增长。梅传庆归功于汽车金融。“在此之前，买二手车的多为有钱人，因为要全款，不能贷款。”他说。有了汽车金融，二手车也能分期了，让二手车消费群体迅速扩大。同时，汽车金融还能帮车商融资，让他们有更多资金去收车。
    车商赚了钱，拿去收车，车收来没地方停，只得再多租车位停车。2012年起，汉西二手车市场规模像吹气球一样扩大。然而车商们却笑不起来，因为很多人突然发现，这一行没以前那么赚钱了，有的甚至开始亏钱。
    反应最直接的是租金高企。2012年，梅传庆所在的精品区，一个车位一年需5000元左右；到如今一个车位一年要1.6万元，翻了3倍多。一位难求，记者深有体会，采访车进入市场后，转了几圈都没找到车位停。
    梅传庆算了笔账，10个车位需要16万元，请两个员工，工资开支一年得10万元，还得准备150万元收车，利息一年要15万元，一年成本要41万元，远超卖车所得的利润，“车商的日子也不好过。”
    他表示，卖一辆10万元的车，如今能赚5000元就不错了，“卖一台富康赚2万多的时代一去不复返啦。”
    除了互联网的兴起，打破了信息不对称外，从业人员激增，也是利润大减的原因。据统计，去年我国二手车交易量上涨了20%多，但从业人员达到34万人，相当于每个人才交易2.5辆车。“这行没什么门槛，饼子一下摊薄了。”梅传庆说。

    分析
    武汉二手车市场该何去何从

    就在记者采访时，市场管理方上门来发腾退通知。梅传庆想都没想，爽快签了字。据市场方介绍，商户的租金交到什么时候，就经营到什么时候。最早的一批29家，在8月底就要关停；最晚的几家大户，在今年12月底也要离场。“市场要关停了，心里肯定不舍得，但从长远来看是好事。”梅传庆说。
    核心地带占地5万平方米，外延达到20万平方米，全国像汉西这样一家独大的市场已经很少了。梅传庆称，市场是个大熔炉，把所有商户都磨成了一个样子，踏进每家店，都差不多。记者发现，牛永志店里和梅传庆店里的茶具竟然都一模一样。
    由于商户过于依赖市场的吸引力，缺乏业态创新，反而制约了行业的发展。更有甚者因为利润降低，不少小商贩开始弄虚作假，卖事故车、泡水车，扯皮纠纷时有发生，给汉西二手车市场带来不好的影响。
    据市场管理方介绍，和市场直接签约的商户有186家，但很多商户底下还有一些小商户，总共约有400多家。
    鱼龙混杂，让有心做大做精的车商头疼不已。牛永志就是在这种背景下，离开市场自立招牌开城市展厅去了。梅传庆也在外面开了几家，但始终顾忌市场，因为这里吸住了大部分客户资源。“真正打散以后，行业才会更有发展。”他说。
    采访中，梅传庆的电话不断，武汉其他二手车市场闻风都来挖大商户，有几家甚至直接找上了门。
    郑鹏介绍，目前汉口北、升官渡、绅宝、巴博士、黄金口、欧亚达、人民国际汽车城都在争夺汉西市场的商户。
    未来武汉二手车市场究竟该往何处去？牛永志称，以后的二手车市场一定是细分的，不会再像汉西那样“大锅烩”，“比如你想买10万以下的车，可以去哪里；想买30万的车，去哪里车子多。”
    梅传庆认为，未来的业态会轻资产化，不像现在砸钱收车租场地，互联网+实体店是未来的方向，着重于服务会让业态升级。


   