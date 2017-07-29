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·习近平颁授首批“八一勋章”
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楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.7.29 星期六
带着8岁孙女5岁孙子
图文：七旬老人自驾游青藏
    楚天都市报讯 图为：刘国胜和他的小车在途中 制图/刘阳

    楚天都市报记者刘闪 曲严

    工作忙抽不开身、孩子太小需要照顾、路途太遥远没有越野车、去了怕有高原反应、等以后有得是机会……对于想去西藏没有成行的人来说，这些都是理由。而在70岁的刘国胜眼里，这些都不是问题，只需要一台普通小车，他就可以自驾去西藏。
    近日，刘国胜驾驶一辆长安奔奔，带着老伴和8岁的孙女、5岁的孙子，来了一场说走就走的西藏自驾游。在亲友的牵挂下，祖孙4人顺利抵达拉萨，刘国胜也圆了8年前的心愿，并于前晚平安返回武汉。

    1.孙女出生使他搁置进藏梦想

    刘国胜出生于1947年，家住硚口区古田四路，在法院工作，退休前就是运动达人，经常参加单位组织的篮球、足球比赛。2004年，他加入了武汉老年自行车队，周末外出骑行。2008年退休后，刘国胜和车友们组团，曾骑车从武汉出发，一路骑到昆明，并抵达越南河内。
    那次骑行回到武汉后，为了迎接北京奥运会，刘国胜计划跟车队骑行去西藏。孙女青青的出生，打乱了他原定的骑行安排，也给他退休后的生活增添了新的内容。为了一心一意照顾孙女，刘国胜暂时把去西藏的心愿埋藏在心底。他告诉自己，今后无论如何，都要实现西藏之旅。
    3年后，孙女上了幼儿园，孙子佳奇又降生了，刘国胜老两口又忙碌起来。由于儿子忙于生意，儿媳也在上班，刘国胜平时不仅要接送孙女，还要和老伴一起照看孙子。
    想着以后要接送两个孙子孙女，骑电动车不大方便，2010年，63岁的刘国胜报名学开车，并顺利拿到了驾照。2014年底，在孙子上幼儿园之前，刘国胜花5万多元买了一辆长安奔奔。

    2.8年后祖孙4人向着西藏进发

    8年过去了，埋在刘国胜心底的愿望顽强地浮起。前几年，他还跟老友们提起，不过，他们总是瞻前顾后，担心路途遥远，年纪大了，身体受不了，会有高原反应，即便自驾去，也要开个越野车。老友的顾虑，并未打消刘国胜的念头。为了测试体力，2015年底，他报名参加了上海马拉松比赛。第二年，他先后去了海口、扬州、都江堰、丹东等地，跑了4次马拉松。
    体力没问题，刘国胜有了底气。不过，再想按照8年前设想的骑车去西藏，情况已不允许。儿子儿媳每天早出晚归，老伴一人管两个孙伢应付不来。但如果现在不去，等以后七八十岁了，恐怕就更去不了他最想去的地方。思来想去，不能丢下孙伢，那就带着一起去，反正他有车，也会开车。
    今年6月底，孩子们放了暑假，老师也给青青布置了旅行活动作业，刘国胜趁机跟儿子刘铁说，想带孙子孙女出去自驾游。刘铁没有反对，直到出发前几天，才知道老头要去的地方是西藏。他大吃一惊，连忙反对：“两个老人，带着两个小孩，开着一辆长安奔奔，走几千公里路，还没人替换休息！”但是父亲很倔，儿子最后只好妥协。
    出发前，刘铁建议父亲把车开到4S店，做一次全面检查保养，并更换了电瓶。他还上网查询路线，推荐走路况较好的青藏线，妻子则给两个孩子准备了厚衣服、食物和药物，还在孩子们口袋各塞了一张写有她和老公电话的纸条。出发前，刘铁百般叮嘱，让父亲不要急于赶路。
    7月7日早上9时15分，载着祖孙4人的一辆小车，从武汉正式向西藏前进。

    3.自驾3889公里来到布达拉宫

    去年春节期间，刘国胜曾和老伴自驾去了一趟长沙，感觉并不怎么吃力。这次去千里之外的西藏不同，路途远，路况不明，海拔又高，路上还带着两个小孩。迈出西藏之行第一步后，兴奋之余，刘国胜丝毫不敢掉以轻心。
    从武汉出发后，参考手机地图导航走青藏线，他们一路高速，当晚抵达西安。第二天，还参观了大雁塔、钟楼、兵马俑。稍作一番休整，刘国胜又继续开车前行，经过兰州、西宁，途中，他牢记儿子的叮嘱，不要疲劳驾驶，每到一处服务区，就停下来休息20分钟，待体力恢复后再出发。
    来到美丽的青海湖后，刘铁劝父亲赶紧回来，下次他来开车再一起去西藏。但最想要去的地方，怎么能在半路就返航，刘国胜再次没有理会儿子，直接开往下一站格尔木。
    一个人长途驾车容易疲劳，特别是老伴和孩子们在后排睡着的时候，没人说话。这时，刘国胜就尽量开慢点，把安全放在第一位。在格尔木开往拉萨的109国道上，进藏的车辆很多，不少是大货车，中间没有隔离带，经常面临超车、会车，刘国胜平心静气，不争不抢，让别的车先行。
    驾驶途中最大的困难出现在109国道一段3公里道路，由于该路段在维修被封，车辆只能走辅道。路上坑洼不平、大小石块很多，他的车底盘被刮几次，担心抛锚。后来，他向过路老司机打听，他们说普通擦碰问题不大，这才硬着头皮前进。就这样，行驶了3889公里后，祖孙4人终于在7月17日下午4时18分抵达拉萨布达拉宫广场。

    4.圆梦后劝老年朋友量力而行

    在拉萨，他们参观了雄伟的布达拉宫，走进了藏民民居，品尝了酥油茶。梦想实现后，刘国胜的心情激动澎湃，感叹不虚此行，终身难忘，路上再累再苦也值得。
    刘国胜的老伴乐望荣说，她对拉萨也向往已久，这次收获良多，但这种自驾经历有一次就够了，一家人平安回来是最重要的。
    三天后，他们依依不舍，带着藏民的祝福从拉萨返回武汉。幸运的是，这趟西藏之旅，一家老小都没有高原反应，孙子孙女更是玩得不亦乐乎，一路看到了西安“好多用泥巴做的人”、青海湖一望无际的湖水和蓝天白云、可可西里的藏羚羊、海拔5231米的唐古拉山口的暴风雪，还一天经历了四个季节。
    前晚8时，刘国胜平安回到武汉的家后，亲朋好友无不羡慕，感叹不已。老同学说，早就对西藏心驰神往，但总是抽不开身。老伴的同事说，前几年就打算去的，到现在还没去成，明年一定要去。
    西藏自驾游心愿达成后，刘国胜却更加谨慎。他对记者说，不建议老年朋友自驾去西藏，即便要去，也要量力而行，他这次西藏自驾游在别人看来是说走就走，其实他准备已久，一直坚持锻炼身体。另外，他开车能做到心平气和，在有充分把握的前提下，他才选择勇敢前行。

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    驾驶员超过60岁每年需交体检证明

    硚口区交通大队民警介绍，60岁以上的驾驶员，每年需要到医院做驾驶员体检，体检合格证明提交给交管部门，才可继续享有驾驶资格。
    民警提醒，相比年轻人，老年人体质差一些，高原空气稀薄，反应、体力可能跟不上，不鼓励独自自驾去西藏。身体条件良好的老年人选择自驾的话，途中应当充分休息，身体不适最好就近去医院治疗。


   