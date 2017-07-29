查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·习近平颁授首批“八一勋章” ·图文：7500人尝鲜首条有轨电车 ·图文：七旬老人自驾游青藏 ·汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成 ·租金普遍比市场价低三成左右 ·武汉新城区迈向轨道交通全覆盖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 习近平颁授首批“八一勋章” · 图文：7500人尝鲜首条有轨电 · 图文：七旬老人自驾游青藏 · 汉西二手车市场将关停 交易总量 · 租金普遍比市场价低三成左右 · 武汉新城区迈向轨道交通全覆盖 1 要闻 2017.7.29 星期六 图文：7500人尝鲜首条有轨电车 公交地铁均可无缝换乘 楚天都市报讯 图为：昨日上午，华中首条有轨电车，武汉车都T1线开始载客试运营。 楚天都市报记者宋枕涛 刘中灿摄

图为：有轨电车载着乘客出发了

图为：首次“尝鲜”的乘客直夸好



楚天都市报记者黄永进 何婷 通讯员龚娇 林莹 张敏 周明德 摄影：楚天都市报记者刘中灿 宋枕涛 实习生王一凡



昨日上午8时26分，武汉有轨电车车都T1线开始载客试运营。楚天都市报记者在现场看到，还未到运营时间，已经有不少乘客将站台挤满,希望体验华中地区首条现代有轨电车。据武汉市公交集团统计，首日共计7500人次“尝鲜”。



探访

换乘十分方便与地铁无缝对接



昨日上午8时20分，记者在地铁3号线沌阳大道站点下车，根据提示牌从C出口走出站台，发现一个写有“欢迎乘坐有轨电车车都T1线”的指路牌，顺着指示方向上扶梯，很快便能到达有轨电车车都T1线。

在宽不到10米的站台上，乘客熙熙攘攘，志愿者们举着“文明礼让，排队乘车”的提示牌，市民们也非常配合，自觉排成整齐的队伍，在上车门附近等候。

9时50分左右，第一班列车到达，身着紫色工作服的乘务员站在刷卡处，提醒人们依次上车，并回答乘客的咨询问题。记者走进车厢，一股冷气袭来，与室外火辣辣的天气形成了强大反差，随着乘客的增加，车内慢慢热闹起来。从起点到终点，整个行程大约50多分钟，车辆到达得胜港站的时候已经接近11时。

返程也非常方便。下车走出站台后，绕行百余米即可到达对面站台，乘坐返程列车，候车时间大约为10分钟，就能再次上车。

记者注意到，站台上的布局就像一个迷你的地铁站台，除了显示车辆运营时间的跑马屏之外，还有可供乘客休息的座椅和站靠，每个站台均设有垃圾箱，垃圾箱上还有温度计显示实时温度。昨日温度不低，除了有轨电车途经的4大社区的居民，还有不少市民从武汉三镇赶来“尝鲜”车都T1线。

据武汉市公交集团统计，截至载客试运营首日晚7时，共有7500人次的客流。



乘客

89岁婆婆来“尝鲜”乘客们争相让座



昨日上午，在枫叶一路站上来一名89岁的婆婆，头戴红色草帽、身穿碎花衣裳，由女儿搀扶着。刚一上车，多名乘客就争相让座。见此情景，一名63岁的爹爹来了一段即兴演讲，“遇见你们是老天的安排，给你们让座是我们的荣幸，我们应该发扬这种让座精神，让每一位市民感受到城市的温暖”。

据悉，这位婆婆也是为了体验电车才特地赶来的，家就住在附近。婆婆说自己年纪虽然大了，但还是想看看武汉的变化。

“我们几乎是从2014年开始施工时，就期待来体验武汉这个新型的交通工具了，身边的朋友们为武汉的发展感到骄傲。”乘客王爹爹说：“今天首次试运营，我要去亲戚家就来坐一趟，感觉这个电车很舒适，空调冷气很足，比公交要舒适，还有热情的工作人员，感觉服务到位，安全也有保障。”

记者了解到，首日“尝鲜”的乘客大多数为附近居民，有牵着孙子的爷爷奶奶，抱着孩子的爸爸妈妈，也有专程赶来体验的年轻人。

就读武汉体院的杨同学兴奋地说：“我专门从光谷搭地铁，转了两趟车才到这儿，就是为了感受一下。武汉的交通方式不断地进步创新，我作为大武汉的一分子，深感骄傲与自豪。”



运营

逐步优化 有望达到8分钟一趟



有轨电车虽然与其他的轨道交通相同，但还是略有不同。

记者昨日在现场看到，车都T1线电车的颜色为大块白底加橙色线条，每车单边有4个车门。与地铁不同的是，这4个车门中的2个是上车门，2个是下车门，上车门处设有刷卡设备。

与BRT和地铁的收费系统不同，有轨电车实行的是与公交汽车相似的上车收费，乘客需要在门口的自动售票机进行支付，目前支持的三种支付方式分别为：现金、武汉通、银联云闪付。

目前，车都T1线设定为一票制，票价2元/人，乘客从站台处直接上车购票；票价暂未与武汉市常规公交同步享受换乘优惠，但面对所有优惠证件开放使用。从8月中旬至10月底，中国银联将推出一元乘车体验优惠活动。

线路开班时间为早7时（双向对开），收班时间得胜港站18时、车轮广场站19时。每列车均配有两名乘务员，负责检票、导乘，安全督导,关照老、弱、病、残、孕等特殊乘客群体，为乘客提供优质服务。

在昨日的试运营中，记者等候列车时间较长，市民也普遍有同感。据了解，目前武汉有轨电车车都T1线配车12台，双向发车，平均间隔10分钟一班。以后每3个月电车系统将升级一次，根据具体情况进行优化调整，调节电车速度与其他相关数据，最终有望达到20台列车，每隔8分钟一班车次。



链接

坐车都T1线如何与公交地铁换乘



资料显示，武汉有轨电车车都T1线全长16.8公里，设车站23座（含1个预留站），均为地面站，其中错开岛式车站7座、对称侧式车站6座、错开侧式车站9座。线路起于军山黄陵片区。

站点分别为：得胜港站、官莲湖车辆基地站、蒲潭站、幸福桥站、黄陵正街站、凤凰苑站、硃山站、硃山湖（南）站、硃山湖（北）站、硃山湖大道站、东风大道站、格力电器站、武汉商学院站、枫树六路站、枫树五路站、枫树四路站(预留)、枫树三路站、枫树一路站、莲湖路站、滨湖社区站、车城大道站、水府街站、车轮广场站。市中心居民可通过地铁3号线换乘有轨电车车都T1线，前往后官湖郊野绿道、官莲湖、汤湖公园、武汉商学院等处。

除了与地铁3号线沌阳广场无缝接驳外，武汉有轨电车车都T1线在多个站点与常规公交接驳，如车轮广场站可与385、K02、K03、271路公交对接。水府街站与335、351路对接。车城大道站与351、K02、347路对接。滨湖社区站与 351、K02、347、597、335、769路对接。莲湖路站与335、351、769路对接。枫树一路站与351路对接。枫树三路站与351路对接。东风大道站与656路对接。硃山湖（北）站与271、261路对接。硃山湖（南）站与 271、261路对接。硃山站与271、261路对接。凤凰苑站与271路对接。黄陵正街站与271、261、370路对接。





