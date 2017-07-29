习近平颁授首批“八一勋章”图文：7500人尝鲜首条有轨电车图文：七旬老人自驾游青藏汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成租金普遍比市场价低三成左右武汉新城区迈向轨道交通全覆盖
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 第1版 要闻
·习近平颁授首批“八一勋章”
·图文：7500人尝鲜首条有轨电车
·图文：七旬老人自驾游青藏
·汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成
·租金普遍比市场价低三成左右
·武汉新城区迈向轨道交通全覆盖
楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.7.29 星期六
图文：7500人尝鲜首条有轨电车
公交地铁均可无缝换乘
    楚天都市报讯 图为：昨日上午，华中首条有轨电车，武汉车都T1线开始载客试运营。 楚天都市报记者宋枕涛 刘中灿摄
    图为：有轨电车载着乘客出发了
    图为：首次“尝鲜”的乘客直夸好

    楚天都市报记者黄永进 何婷 通讯员龚娇 林莹 张敏 周明德 摄影：楚天都市报记者刘中灿 宋枕涛 实习生王一凡

    昨日上午8时26分，武汉有轨电车车都T1线开始载客试运营。楚天都市报记者在现场看到，还未到运营时间，已经有不少乘客将站台挤满,希望体验华中地区首条现代有轨电车。据武汉市公交集团统计，首日共计7500人次“尝鲜”。

    探访
    换乘十分方便与地铁无缝对接

    昨日上午8时20分，记者在地铁3号线沌阳大道站点下车，根据提示牌从C出口走出站台，发现一个写有“欢迎乘坐有轨电车车都T1线”的指路牌，顺着指示方向上扶梯，很快便能到达有轨电车车都T1线。
    在宽不到10米的站台上，乘客熙熙攘攘，志愿者们举着“文明礼让，排队乘车”的提示牌，市民们也非常配合，自觉排成整齐的队伍，在上车门附近等候。
    9时50分左右，第一班列车到达，身着紫色工作服的乘务员站在刷卡处，提醒人们依次上车，并回答乘客的咨询问题。记者走进车厢，一股冷气袭来，与室外火辣辣的天气形成了强大反差，随着乘客的增加，车内慢慢热闹起来。从起点到终点，整个行程大约50多分钟，车辆到达得胜港站的时候已经接近11时。
    返程也非常方便。下车走出站台后，绕行百余米即可到达对面站台，乘坐返程列车，候车时间大约为10分钟，就能再次上车。
    记者注意到，站台上的布局就像一个迷你的地铁站台，除了显示车辆运营时间的跑马屏之外，还有可供乘客休息的座椅和站靠，每个站台均设有垃圾箱，垃圾箱上还有温度计显示实时温度。昨日温度不低，除了有轨电车途经的4大社区的居民，还有不少市民从武汉三镇赶来“尝鲜”车都T1线。
    据武汉市公交集团统计，截至载客试运营首日晚7时，共有7500人次的客流。

    乘客
    89岁婆婆来“尝鲜”乘客们争相让座

    昨日上午，在枫叶一路站上来一名89岁的婆婆，头戴红色草帽、身穿碎花衣裳，由女儿搀扶着。刚一上车，多名乘客就争相让座。见此情景，一名63岁的爹爹来了一段即兴演讲，“遇见你们是老天的安排，给你们让座是我们的荣幸，我们应该发扬这种让座精神，让每一位市民感受到城市的温暖”。
    据悉，这位婆婆也是为了体验电车才特地赶来的，家就住在附近。婆婆说自己年纪虽然大了，但还是想看看武汉的变化。
    “我们几乎是从2014年开始施工时，就期待来体验武汉这个新型的交通工具了，身边的朋友们为武汉的发展感到骄傲。”乘客王爹爹说：“今天首次试运营，我要去亲戚家就来坐一趟，感觉这个电车很舒适，空调冷气很足，比公交要舒适，还有热情的工作人员，感觉服务到位，安全也有保障。”
    记者了解到，首日“尝鲜”的乘客大多数为附近居民，有牵着孙子的爷爷奶奶，抱着孩子的爸爸妈妈，也有专程赶来体验的年轻人。
    就读武汉体院的杨同学兴奋地说：“我专门从光谷搭地铁，转了两趟车才到这儿，就是为了感受一下。武汉的交通方式不断地进步创新，我作为大武汉的一分子，深感骄傲与自豪。”

    运营
    逐步优化 有望达到8分钟一趟

    有轨电车虽然与其他的轨道交通相同，但还是略有不同。
    记者昨日在现场看到，车都T1线电车的颜色为大块白底加橙色线条，每车单边有4个车门。与地铁不同的是，这4个车门中的2个是上车门，2个是下车门，上车门处设有刷卡设备。
    与BRT和地铁的收费系统不同，有轨电车实行的是与公交汽车相似的上车收费，乘客需要在门口的自动售票机进行支付，目前支持的三种支付方式分别为：现金、武汉通、银联云闪付。
    目前，车都T1线设定为一票制，票价2元/人，乘客从站台处直接上车购票；票价暂未与武汉市常规公交同步享受换乘优惠，但面对所有优惠证件开放使用。从8月中旬至10月底，中国银联将推出一元乘车体验优惠活动。
    线路开班时间为早7时（双向对开），收班时间得胜港站18时、车轮广场站19时。每列车均配有两名乘务员，负责检票、导乘，安全督导,关照老、弱、病、残、孕等特殊乘客群体，为乘客提供优质服务。
    在昨日的试运营中，记者等候列车时间较长，市民也普遍有同感。据了解，目前武汉有轨电车车都T1线配车12台，双向发车，平均间隔10分钟一班。以后每3个月电车系统将升级一次，根据具体情况进行优化调整，调节电车速度与其他相关数据，最终有望达到20台列车，每隔8分钟一班车次。

    链接
    坐车都T1线如何与公交地铁换乘

    资料显示，武汉有轨电车车都T1线全长16.8公里，设车站23座（含1个预留站），均为地面站，其中错开岛式车站7座、对称侧式车站6座、错开侧式车站9座。线路起于军山黄陵片区。
    站点分别为：得胜港站、官莲湖车辆基地站、蒲潭站、幸福桥站、黄陵正街站、凤凰苑站、硃山站、硃山湖（南）站、硃山湖（北）站、硃山湖大道站、东风大道站、格力电器站、武汉商学院站、枫树六路站、枫树五路站、枫树四路站(预留)、枫树三路站、枫树一路站、莲湖路站、滨湖社区站、车城大道站、水府街站、车轮广场站。市中心居民可通过地铁3号线换乘有轨电车车都T1线，前往后官湖郊野绿道、官莲湖、汤湖公园、武汉商学院等处。
    除了与地铁3号线沌阳广场无缝接驳外，武汉有轨电车车都T1线在多个站点与常规公交接驳，如车轮广场站可与385、K02、K03、271路公交对接。水府街站与335、351路对接。车城大道站与351、K02、347路对接。滨湖社区站与 351、K02、347、597、335、769路对接。莲湖路站与335、351、769路对接。枫树一路站与351路对接。枫树三路站与351路对接。东风大道站与656路对接。硃山湖（北）站与271、261路对接。硃山湖（南）站与 271、261路对接。硃山站与271、261路对接。凤凰苑站与271路对接。黄陵正街站与271、261、370路对接。


   