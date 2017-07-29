查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·习近平颁授首批“八一勋章” ·图文：7500人尝鲜首条有轨电车 ·图文：七旬老人自驾游青藏 ·汉西二手车市场将关停 交易总量占了武汉七成 ·租金普遍比市场价低三成左右 ·武汉新城区迈向轨道交通全覆盖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 习近平颁授首批“八一勋章” · 图文：7500人尝鲜首条有轨电 · 图文：七旬老人自驾游青藏 · 汉西二手车市场将关停 交易总量 · 租金普遍比市场价低三成左右 · 武汉新城区迈向轨道交通全覆盖 1 要闻 2017.7.29 星期六 习近平颁授首批“八一勋章” 十人荣获我军最高荣誉 其中两位来自湖北 楚天都市报讯 图为：习近平同获得“八一勋章”的同志集体合影 新华社发



据新华社电 中央军委主席习近平日前签署命令，授予在维护国家主权、安全、发展利益，推进国防和军队现代化建设中建立卓越功勋的原91708部队副部队长麦贤得、海军工程大学电气工程学院电力电子技术研究所主任马伟明、空军指挥学院原训练部副部长李中华、96722部队71分队班长王忠心、解放军航天员大队航天员景海鹏、原国防科工委科学技术委员会正军职常任委员程开甲、山东省枣庄军分区政治委员韦昌进、武警新疆维吾尔自治区总队某支队支队长王刚、原81032部队副军职调研员冷鹏飞、云南省公安边防总队普洱市支队支队长印春荣等同志“八一勋章”。

命令强调，荣获“八一勋章”的同志是人民解放军、武警部队和公安现役部队的杰出代表。麦贤得同志是意志坚强、不怕牺牲的钢铁战士，马伟明同志是心系强军、锐意创新的科研先锋，李中华同志是挑战极限、勇争第一的试飞英雄，王忠心同志是建功基层、爱岗敬业的优秀士官，景海鹏同志是矢志报国、逐梦太空的英雄航天员，程开甲同志是忠诚奉献、科技报国的“两弹一星”元勋，韦昌进同志是视死如归、血战到底的战斗英雄，王刚同志是赴汤蹈火、冲锋陷阵的反恐英雄，冷鹏飞同志是冲锋在前、英勇果敢的战斗英雄，印春荣同志是独具虎胆、出生入死的缉毒英雄，他们都是推进强国强军伟业的时代楷模。

新设立的“八一勋章”，是由中央军委决定、中央军委主席签发证书并颁授的军队最高荣誉。“八一勋章”“共和国勋章”“七一勋章”“友谊勋章”位于党和国家功勋荣誉表彰制度体系的最高层级。在中国人民解放军建军90周年之际，中央军委首次颁授“八一勋章”，充分体现了对英模典型的崇高敬意和高度褒奖，必将极大提振军心士气、激发昂扬斗志，激励全军汇聚起为实现中国梦强军梦而奉献的强大正能量。



人物简介



冷鹏飞

1933年出生在湖北省浠水县一个贫苦的农民家庭。1969年3月，敌军悍然入侵我领土，我军被迫自卫还击。时任营长的冷鹏飞指挥守岛部队与敌军激战9个小时，顶住了6次炮袭、3次进攻。1969年7月20日，中央军委授予他“战斗英雄”荣誉称号。

回到部队后，冷鹏飞先后担任团长、师副参谋长、师长、副军长。1993年，冷鹏飞退休。



马伟明

1978年被海军工程学院（海军工程大学前身）录取，毕业3年后重返母校攻读研究生。此后，痴迷电机领域前沿研究的马伟明，为我国锻造出一件件制胜深蓝的国之重器。

他带领团队先后研制出世界首台交直流双绕组发电机系统和高速感应发电机系统，确立了我国在舰船发供电系统领域国际领先的地位。2001年，41岁的马伟明当选中国工程院最年轻的院士。

近几年，马伟明带领团队在电磁发射技术领域取得全面突破，多型装备和技术属国际首创，全面推进我国传统武器装备向电气化变革。





