查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 视界 ·图文：高考语文文学类阅读趣味问答与猜想 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：高考语文文学类阅读趣味问 16 视界 2017.6.3 星期六 图文：高考语文文学类阅读趣味问答与猜想 楚天都市报讯 楚天都市报记者徐颖



又是一年高考季。每年高考作文题都会引发一阵舆论旋风，入选语文考卷文学类阅读理解的作家作品，也会遭遇作家本人的各种有趣回应。

湖北考生考过哪些作家的作品？作家如何看待自己作品被选入？命题参与者和阅卷参与者又是怎样理解文学类阅读文本的呢？今年高考到来之前，楚天都市报记者梳理了近10年来的文学类阅读理解文本。



这些年我们考过的作家作品



湖北2016年回归高考全国卷，在此之前，湖北有十多年的高考独立命题权。对比此前湖北卷和全国卷，湖北卷文学类阅读理解基本上以散文为主，而全国卷以小说为主，分值25分左右。湖北卷和全国卷所选入的文章，以国内作家作品为主。入选文章既有如老舍、孙犁、季羡林、徐志摩、汪曾祺、贾平凹、熊召政、刘震云、阿城、李锐等现当代著名作家的作品，也有一些名不见经传的非知名作者的作品。



2007年-2016年，近10年湖北考生考过的作家作品,依次节选自——

杨闻宇《日月行色》

季羡林《雾》

杨振声《书房的窗子》

熊召政《烟花三月下扬州》

汪曾祺《才子赵树理》

罗琅《耳边杜鹃啼》

徐志摩《罗曼·罗兰》

墨中白《六指猴》

彭程《头脑中的旅行》

李锐《锄》（2016年为全国新课标I卷）



2012-2016年全国卷近5年来入选的作家作品

2016全国新课标I卷 李锐《锄》

2016全国新课标Ⅱ卷（美国）迈尔尼《战争》

2016全国新课标III卷 贾平凹《玻璃》

2015年全国新课标I卷 李德霞《马兰花》

2015年全国新课标Ⅱ卷 刘震云《塾师老汪》

2014年全国新课标I卷 叶紫《古渡头》

2014年全国新课标Ⅱ卷 刘庆邦《鞋》

2013年全国新课标1卷（阿根廷）莱·巴尔莱塔《喂自己影子吃饭的人》

2013年全国新课标Ⅱ卷 阿城《峡谷》

2012年全国新课标卷 老舍《马裤先生》

2012年全国大纲卷 孙犁《听朗诵》



还有哪些文学作品适合入选考题



武汉二中语文教师付鹏图畅想推荐

1、[加拿大]爱丽丝·门罗，短篇小说集《逃离》及其他

2、莫言《莫言中短篇小说散文选》

3、刘亮程《一个人的村庄》

4、王开岭《每个故乡都在消逝》



著名作家神回应“被选中”



不光是湖北卷、全国卷，还有此前各个有独立命题权省份的高考卷，都选入了不少著名作家的作品。对“被选入”，看看作家们怎么说。



刘震云：把我这样的作品分析好，能得25分



刘震云获得茅盾文学奖的作品《一句顶一万句》中的部分内容《塾师老汪》入选2015年高考语文试题，分值为25分。刘震云听到这个消息后，发挥他一贯的“段子手”话风说：“证明中国高考的卷子确实在不断进步，把我这样的作品分析好，能得25分。”



迟子建：觉得很讽刺，当年高考作文只得了5分



去年底，迟子建来武汉讲学曾回应过作品入选高考试题一事。她的第一反应是：“觉得很讽刺啊！当年我的作文只考了5分的！”她还笑说，有一年她看到一名考生的微博这样写：“迟子建，你把我害死了，我今天高考，要归纳你文章的中心思想，你那文章到底是什么意思嘛！”迟子建认为，选入高考语文卷的阅读材料是她作品的摘选，原文美感会被破坏，她更希望大家去读她的散文和小说原著。



余华：害得一批可以进北大清华的学生进了北师大



今年4月，余华来武汉讲学，同样也回应了这个问题。他说，《18岁出门远行》不知怎么进了广东省有一年的高考语文题，结果让一批可以进北大、清华的学生，只进了北师大。这话把当时同样受邀前来讲学、坐在台下的北师大教授张清华惹得大笑。余华说，他后来去搜广东一些高三语文老师的教案，对《18岁出门远行》一步一步分析，“但让我考，肯定不及格，因为跟我想的完全不一样。”



审美体验不存在标准答案



根据历年《全国高考考试大纲（语文）》的说明，文学类文本阅读就是考查学生对文学类文本的阅读理解能力。它对应的是学生的理解能力、分析综合能力、鉴赏评价能力、探究能力。特别注重学生的审美体验和价值判断。

不同于客观题，这类主观题如何评判一直都有争议。作家周国平在新书《对标准答案说不》中，收集了55篇被收入到中小学课本和考题的周国平文章，自己对作品进行了解答，大意是阅读理解不能靠标准答案。

记者为此采访了《语文教学与研究》杂志主编、诗人剑男，他过去曾多次参加高考命题。剑男说，严格意义上说，在高考的文学文本阅读中只有客观题是强调标准答案的，其它主观题只是提供参考答案。“考生有参考答案之外的答案，只要言之有理，可酌情给予分数。”

剑男认为，一个作家写完他的作品后，这篇作品的命运并不是作家自己能够左右的。任何人对这篇作品理解都是对其意义的一个不断丰富，世界上所有名著的经典化都是依赖不同时代、不同人的不同解读，或同一时代、不同人的不同解读来完成的。比如斯威夫特的《格列佛游记》，作者本意是讽刺当时的英国议会的党派斗争，统治集团的昏庸腐朽和唯利是图，却被全世界人民读成一部儿童文学名著，即使斯威夫特能复生，恐怕也是无能为力了。

但为何大家会对文学文本阅读提出诸多质疑呢？剑男说，有考题就有答案，且中学的备考过程，老师会针对阅读理解来拆分考点进行训练，比如理解文本中重要词语、重要句子的含义；分析文本结构、体裁特征、表现手法和概括文本主题等。他觉得这种拆分考点的命题方式，破坏了文本的整体性，是目前文学文本阅读最大的一个问题。“就我个人而言，我认为文学类文本阅读最理想的题型就是给出一个文本，让学生写一篇赏析文章。”学生可从形式到内容的任意角度出发对文本进行赏析。这样，一个学生的阅读理解能力、思维能力、鉴赏评价能力、思想情感态度、语言组织及语言表达能力都可以体现出来。

武汉二中语文教师付鹏图曾多次参加高考阅卷，他接受记者采访表示，一个好的作家、一篇（部）好的作品，其生活百态，灵动不羁，刻画人物表现主题都是很丰富的，好比一个原始森林，是非常宏阔的立体的景观；而在三四个题目的方框里，基于答案条理性和规范化的需要，可能将如原始森林般宏阔的作品，当做一片规范简洁的人工林。但阅卷时会设计一定补救的办法。比如，参考答案之外，答出其他合理观点的可以酌情给分，尽量避免扼杀冤杀的情况，给学生创造分数上升途径。





