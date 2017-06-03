查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 史海 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：摇竹扇 穿麻鞋 着罗衫 喝冰酒 ·6月公共文化活动预告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：摇竹扇 穿麻鞋 着罗衫 · 6月公共文化活动预告 15 史海 2017.6.3 星期六 6月公共文化活动预告 楚天都市报讯 省图书馆长江讲坛



绿色经济与生态文明

主讲人:杨朝飞 国家环境保护部原总工程师

时间：6月3日上午9：30



苏轼的时空位置

主讲人：赵丽江中南财经政法大学公共管理学院教授

时间：6月10日上午9:30



中国传统文化中的书法

主讲人：于钟华 浙江大学文化艺术中心研究员 《百家讲坛》主讲嘉宾

时间：6月17日上午9:30



《红楼梦》为什么这样红

主讲人：潘知常南京大学新闻传播学院教授

时间：6月24日上午9:30



个人所得税改革之路

主讲人：段晓红中南民族大学法学院教授院长

时间：6月24日下午3:00



上述讲座地点均为省图长江报告厅



武汉“文化和自然遗产日”活动

今年6月10日是国务院确定的我国首个“文化和自然遗产日”。昨日，武汉市文化局新闻发布会公布了70多项非遗活动，包括“城市记忆—2017武汉市影像非遗摄影大赛作品展”、汉绣传承人群研修班、刘义桥叶画传承进聋校、荆楚国漆艺术馆开馆、湖北武汉工艺美术大师精品展等，多方位展示和弘扬武汉优秀传统文化，市民可就近参与活动。（扫二维码，可查看时间地点）

楚天都市报记者徐颖整理





