广告：湖北日报新闻客户端广告图文：摇竹扇 穿麻鞋 着罗衫 喝冰酒6月公共文化活动预告
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 第15版 史海
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·6月公共文化活动预告
楚天都市报电子版
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15 史海 2017.6.3 星期六
6月公共文化活动预告
    楚天都市报讯 省图书馆长江讲坛
    
    绿色经济与生态文明
    主讲人:杨朝飞 国家环境保护部原总工程师
    时间：6月3日上午9：30

    苏轼的时空位置
    主讲人：赵丽江中南财经政法大学公共管理学院教授
    时间：6月10日上午9:30

    中国传统文化中的书法
    主讲人：于钟华 浙江大学文化艺术中心研究员 《百家讲坛》主讲嘉宾
    时间：6月17日上午9:30

    《红楼梦》为什么这样红
    主讲人：潘知常南京大学新闻传播学院教授
    时间：6月24日上午9:30

    个人所得税改革之路
    主讲人：段晓红中南民族大学法学院教授院长
    时间：6月24日下午3:00

　　上述讲座地点均为省图长江报告厅

    武汉“文化和自然遗产日”活动
    今年6月10日是国务院确定的我国首个“文化和自然遗产日”。昨日，武汉市文化局新闻发布会公布了70多项非遗活动，包括“城市记忆—2017武汉市影像非遗摄影大赛作品展”、汉绣传承人群研修班、刘义桥叶画传承进聋校、荆楚国漆艺术馆开馆、湖北武汉工艺美术大师精品展等，多方位展示和弘扬武汉优秀传统文化，市民可就近参与活动。（扫二维码，可查看时间地点）
    楚天都市报记者徐颖整理


   