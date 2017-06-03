查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第15版 史海
·广告：湖北日报新闻客户端
·广告
·图文：摇竹扇 穿麻鞋 着罗衫 喝冰酒
·6月公共文化活动预告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 楚动
第12版 : 时事
第13版 : 沸腾娱
第14版 : 重案组
第15版 : 史海
第16版 : 视界
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 城事
第6版 : 现场
第7版 : 荆楚
第8版 : 经济
第9版 : 教卫
·
广告：湖北日报新闻客户端
·
广告
·
图文：摇竹扇 穿麻鞋 着罗衫
·
6月公共文化活动预告
15
史海
2017.6.3 星期六
6月公共文化活动预告
楚天都市报讯 省图书馆长江讲坛
绿色经济与生态文明
主讲人:杨朝飞 国家环境保护部原总工程师
时间：6月3日上午9：30
苏轼的时空位置
主讲人：赵丽江中南财经政法大学公共管理学院教授
时间：6月10日上午9:30
中国传统文化中的书法
主讲人：于钟华 浙江大学文化艺术中心研究员 《百家讲坛》主讲嘉宾
时间：6月17日上午9:30
《红楼梦》为什么这样红
主讲人：潘知常南京大学新闻传播学院教授
时间：6月24日上午9:30
个人所得税改革之路
主讲人：段晓红中南民族大学法学院教授院长
时间：6月24日下午3:00
上述讲座地点均为省图长江报告厅
武汉“文化和自然遗产日”活动
今年6月10日是国务院确定的我国首个“文化和自然遗产日”。昨日，武汉市文化局新闻发布会公布了70多项非遗活动，包括“城市记忆—2017武汉市影像非遗摄影大赛作品展”、汉绣传承人群研修班、刘义桥叶画传承进聋校、荆楚国漆艺术馆开馆、湖北武汉工艺美术大师精品展等，多方位展示和弘扬武汉优秀传统文化，市民可就近参与活动。（扫二维码，可查看时间地点）
楚天都市报记者徐颖整理