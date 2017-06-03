查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 史海 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：摇竹扇 穿麻鞋 着罗衫 喝冰酒 ·6月公共文化活动预告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：摇竹扇 穿麻鞋 着罗衫 · 6月公共文化活动预告 15 史海 2017.6.3 星期六 图文：摇竹扇 穿麻鞋 着罗衫 喝冰酒 告诉你古人的消夏方式 楚天都市报讯 图为：龙凤虎纹绣罗单衣

图为：竹扇

图为：鉴缶

图为：麻鞋



楚天都市报记者徐颖 通讯员连红 李红 丁燕



夏天到了，天气一天天热起来。酷热的武汉，让人望夏兴叹，只能躲在空调房里吃西瓜了。你知道在没有电扇没有空调的古代，古人是怎么消暑的吗？连日来，记者探访湖北省内重要博物馆，搜罗了这些宝贝，供你今夏一览。



曾侯乙铜鉴缶



省博物馆馆藏的这件宝贝比较著名。1978年发掘的湖北随州曾侯乙墓出土了两套形制、纹饰相同的大型冰酒器具——铜鉴缶，又称“冰鉴”，分别重168.8公斤、170公斤，现分藏于湖北省博物馆和中国国家博物馆。这是迄今所见到的先秦时期形制最大、保存最完整、铸造最精美的冰酒用具，被誉为中国迄今为止最古老的“冰箱”。鉴缶由方鉴和方缶两部分组成，方缶置于方鉴正中，组合为一个整体。出土时两套鉴缶并列，上置一勺。鉴、缶器壁上均有“曾侯乙作持用终”铭文。

冬季储藏冰块供夏季使用的风习，在我国由来已久。当时藏冰的冰室称为“凌阴”，相当于后来的冰窖，建筑构造已经比较科学，可以把冰保存到夏天；夏日专门存冰的器具则叫“冰鉴”，用铜制成，存放食品可以保鲜，作用如同今日之冰箱。



战国彩绘几何纹竹扇



荆州博物馆馆藏的这把战国中晚期竹扇保存完好，十分难得。它于1982年出土于江陵马山一号墓。外侧长24.3厘米，内侧长30.4厘米，宽14.7-16.8 厘米。短柄，扇面略近梯形，用涂红、黑漆的细薄篾片编织成矩形图案，并在矩形纹里又编制连续的小十字形纹，靠近柄的一侧有两个长方形孔，周边夹比较宽厚的竹片，制作十分精巧。



龙凤虎纹绣罗单衣



荆州博物馆馆藏的战国中晚期一件罗衫，轻如雾谷、薄如蝉翼、光滑透气，是古人夏天穿着之物。它于1982年在湖北江陵马山1号楚墓出土。衣长192cm，幅宽43.3cm。绣地为灰白色罗，绣工极为精湛。罗衫上的图案是用七种不同颜色的丝线，以锁绣的方法在素罗上精绣而成。每组单元图案由龙、凤、虎三种动物组成，构成四方连续纹样。一只斑斓猛虎四脚生风，尾巴高翘，张牙舞爪，扑向前方的大龙，大龙则作抵御状，一只凤鸟头饰花冠，脚踏小龙，气质不俗，缓中有威。龙、凤、虎三位一体，构思新奇，形象生动，体现了楚人活泼大胆的想象力和创造力。这件罗衫既是有实用价值的衣衫服饰，又是一件精美绝伦的艺术珍品。



麻鞋



荆州博物馆馆藏的这双汉代麻鞋真是萌萌哒。它于1975年湖北江陵凤凰山168号汉墓出土（西汉男尸墓葬），文物年代为西汉文帝十三年。鞋长29厘米、头宽11厘米、后跟深6厘米。鞋面用白色平稳麻布制成，鞋里、垫、底均用麻线编织成人字纹，底外有生前穿用磨损的痕迹，夏天穿起来透气凉爽。



《竹梧消夏图》



如果这些单个的文物，还不足以勾勒出你对古人过夏天的想象。那么，武汉博物馆馆藏的这幅明代《竹梧消夏图》，算是见人见景见情了。

这幅画的作者是仇英（1494—1552），他与沈周、文徵明、唐寅同被称为“吴门四家”。这幅《竹梧消夏图》轴描绘的是江南一带夏季的山水风光。画面近处亭台、池塘，远处隐隐青山，中间是一篇葱翠的竹林和一棵梧桐。景致优雅，布局恰到好处，让观图之人亦心生丝丝凉意。竹林间有两文人相对而坐，人物清逸的表情和幽静的环境融为一体，仿佛告别炎炎夏日，来到了清凉仙境。近处一凉亭建于池塘之上，恰好掩映于梧桐树荫之下。一老者正持扇纳凉，他斜倚亭台之栏，仿佛在漫不经心地倾听林中友人交谈。画中凉亭，融入界画画法，尤为细密。整幅作品既保持工整精艳的古典传统，又融入了文雅清新的笔墨趣味。画幅右下侧题款：“仇英实父制”，下有朱文“实父”印一方。画轴左右两边有我国著名的绘画鉴赏、收藏大家吴湖帆先生的题识及其藏印“梅景书屋”“梅景书屋秘藏”“江南吴氏世家”“丑移长年”等。此外晚清重臣张之洞也收藏过此画，在画轴的右上边有张之洞手书的“仇十洲画”题签。





