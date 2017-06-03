查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 重案组 ·图文：电影《生门》宣布推出剧版纪录片 ·九头鸟（39） ·杀人动机（35） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：电影《生门》宣布推出剧版 · 九头鸟（39） · 杀人动机（35） 14 重案组 2017.6.3 星期六 杀人动机（35） 楚天都市报讯 这个案子确实给他们的售楼业务带来了很大的负面影响



故事这样讲，郝队会满意吗？

郝队应该会满意的。我呢，我怎么办？

我猜包大胆不知道那两个年轻人姓什么叫什么，不然，郝队干吗神神秘秘？柴伙当然知道他雇来的人是什么底细，但是，警察好像还没有找到柴伙，不然，郝队干吗要耐着性子听我在这儿东拉西扯地讲故事，还听得津津有味似的？但是，郝队为什么要说我们还有一点时间，难道他们已经发现了柴伙的踪迹？

郝队说：“刚才说到哪儿了，继续！”

我几乎说不下去了。但是，我必须保持镇定。他们既然想听，那我就继续。事已至此，管他们怎么想呢，爱怎么想怎么想，爱信不信！

刚才说到哪儿了？我怎么突然想不起来了，脑子里一片空白……

对了，刚才好像说到了小妖精，手机简直就是一个磨人的小妖精。我和曹克就像是两只风筝，小妖精把线一收，又把我们拉回到了安达家园。

不管你信不信，我当时确实想过报警。我希望通过警察帮忙把手机找回来，免得我们担惊受怕。但是，曹克认为这样做风险太大。他说，毕竟是山寨手机，如果被雨淋湿以后烧坏了内存，找不到视频，空口无凭，那我们就真的完蛋了。他的意思是，无论报不报警，都必须先找回手机。我觉得他说的好像也有道理。

事情已经过去两天了。警察应该撤了，所以，我们只需要担心会遇到沈默。毕竟沈默认识我，只怕他看见我会联想起什么。为此，曹克专门作了一个预案：万一遇到沈默，万一他们盘问我们的来意，我们就装傻充愣，装什么都不知道，只说是来找他们交涉电视的事情。这是我们能想到的唯一借口，好像说得过去，大不了被他们轰出小区，也不至于殃及身家性命。

曹克再三叮嘱我保持镇定，千万不要露出任何破绽。我当过几天群众演员，不过我只扮演过几具尸体，对自己的演技一直没有信心，所以我做了很长时间的心理建设，就像背台词一样，把曹克教给我的那一套说辞烂熟于心。尽管如此，我还是战战兢兢的，生怕有哪一句话说得不对招来杀身之祸。

到了安达家园以后，我才发现，我们的担心完全是多余的。沈默在售楼处，小刀和大庄也在，不过他们根本没有时间搭理我们。他们也遇到了很大的麻烦。

在周正对外界所说的那些话里，绝大部分都是谎话，不过他也说对了一点，那就是，这个案子确实给他们的售楼业务带来了很大的负面影响。

售楼处门口的台阶上，十几个人把马仔们团团围住。有男有女，有老有少，群情激愤，粗声大气。马仔们焦头烂额，疲于招架。

下期预告：手机从空调架的缝隙里滑出，我一把没抓住，眼睁睁地看着它向楼下坠落





