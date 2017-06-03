查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 重案组 ·图文：电影《生门》宣布推出剧版纪录片 ·九头鸟（39） ·杀人动机（35） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：电影《生门》宣布推出剧版 · 九头鸟（39） · 杀人动机（35） 14 重案组 2017.6.3 星期六 九头鸟（39） 楚天都市报讯 宝书带路



“……由于灵人从不踏出玲珑魔城，所以，几乎没有人知道他们的存在，他们是不被世人所认知的一个神秘种族！”精灵鼠清脆的声音饱含深情地念道。大家对这个灵人之祖的“王子流浪记”的敬佩之情油然而生.

金刚大鹦鹉幸运的回到了小伙伴的身边。它说：“是九尾狐忙着逃命的时候来不及带走我，就把我扔在了这儿！”“看来九尾狐它们的如意算盘这次又没打好，灵人并没有中它们的圈套，没有跟它们勾结在一起对付我们！否则，灵人的炮弹怎么会落在了九尾狐的身上！”聪明的九头鸟肯定地说道。

松鼠卡卡这时有点动摇了：“我还是做一个无忧无虑、自由自在的隐士好啦！寻找玲珑魔城实在是太危险了！”松鼠卡卡准备带着由爷爷变成的宝书回到自己的小树洞去。“不管有多大的危险，我们也不应该半途而废！”九头鸟的九个脑袋发出同一个声音，一眨眼，九个彩衣少女从鸟身中蹦了出来。“可是……可是……我害怕了，我……我想回家！”精灵鼠卡卡“哇哇”地哭起来，抹着眼泪转头往回走。

松鼠卡卡刚迈了几步，忽然感觉有一双大手，一股强大的力量拽住了它的脚步。“爷爷！”踉踉跄跄正要发飙的卡卡忽然发现，原来不是九头鸟和九色鹿在挽留它，而是口袋里的那本书，松鼠爷爷变成的书慢慢张开，像是长了一双金色的“翅膀手”，正紧紧地拖住了卡卡的脚步。这下子，连九头鸟少女也吃惊了。“爷爷，爷爷！”卡卡连声呼唤起来，“您能听懂我的话吗？是您不让我离开吗？”“松鼠爷爷”合上了书页，像是缩回了手。“爷爷，您是想让我和九头鸟继续去寻找玲珑魔城吗？”机灵的卡卡揣度着“书”的意思。果然，“松鼠爷爷”这本厚书不再闹腾了，书页轻轻翻起又合上，像是在轻轻点头。“可是我们不知道去玲珑魔城的路啊？就算找到了灵人，我们也没辙，灵人那么强大，我们根本打不过他们！”精灵鼠卡卡垂头丧气地说道。

松鼠爷爷仿佛长了耳朵，听到了卡卡的抱怨。一阵轻风吹来，书页“哗啦啦”地翻开，徐徐地升起来，一页页轻轻的纸像美丽的翅膀，在空中飞舞。大家都被这奇妙的一幕吸引得说不出话来。

飞翔的书在空中不停地挥舞着“翅膀”，渐渐地速度变得越来越快，“哗啦啦”一阵声响，像一只小白鸽的书极速朝一个方向飞驰而去，矫健有力。“松鼠爷爷为我们带路了！宝书带路啦！”九头鸟兴奋得大叫起来，蹁跹的身影随之而去。“太好啦！”刚才还吵闹着要回家当隐士的精灵鼠卡卡也一扫郁闷，毫不犹豫地借着九色鹿的滑风板冲上了天空。

大家紧追慢赶，朝着那本书所引导的方向疾驰。那里，应该就是松鼠爷爷所说的神奇之地——玲珑魔城。

下期预告：巧舌如簧





