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第14版 重案组
·图文：电影《生门》宣布推出剧版纪录片
·九头鸟（39）
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图文：电影《生门》宣布推出剧版
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九头鸟（39）
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杀人动机（35）
14
重案组
2017.6.3 星期六
九头鸟（39）
楚天都市报讯 宝书带路
“……由于灵人从不踏出玲珑魔城，所以，几乎没有人知道他们的存在，他们是不被世人所认知的一个神秘种族！”精灵鼠清脆的声音饱含深情地念道。大家对这个灵人之祖的“王子流浪记”的敬佩之情油然而生.
金刚大鹦鹉幸运的回到了小伙伴的身边。它说：“是九尾狐忙着逃命的时候来不及带走我，就把我扔在了这儿！”“看来九尾狐它们的如意算盘这次又没打好，灵人并没有中它们的圈套，没有跟它们勾结在一起对付我们！否则，灵人的炮弹怎么会落在了九尾狐的身上！”聪明的九头鸟肯定地说道。
松鼠卡卡这时有点动摇了：“我还是做一个无忧无虑、自由自在的隐士好啦！寻找玲珑魔城实在是太危险了！”松鼠卡卡准备带着由爷爷变成的宝书回到自己的小树洞去。“不管有多大的危险，我们也不应该半途而废！”九头鸟的九个脑袋发出同一个声音，一眨眼，九个彩衣少女从鸟身中蹦了出来。“可是……可是……我害怕了，我……我想回家！”精灵鼠卡卡“哇哇”地哭起来，抹着眼泪转头往回走。
松鼠卡卡刚迈了几步，忽然感觉有一双大手，一股强大的力量拽住了它的脚步。“爷爷！”踉踉跄跄正要发飙的卡卡忽然发现，原来不是九头鸟和九色鹿在挽留它，而是口袋里的那本书，松鼠爷爷变成的书慢慢张开，像是长了一双金色的“翅膀手”，正紧紧地拖住了卡卡的脚步。这下子，连九头鸟少女也吃惊了。“爷爷，爷爷！”卡卡连声呼唤起来，“您能听懂我的话吗？是您不让我离开吗？”“松鼠爷爷”合上了书页，像是缩回了手。“爷爷，您是想让我和九头鸟继续去寻找玲珑魔城吗？”机灵的卡卡揣度着“书”的意思。果然，“松鼠爷爷”这本厚书不再闹腾了，书页轻轻翻起又合上，像是在轻轻点头。“可是我们不知道去玲珑魔城的路啊？就算找到了灵人，我们也没辙，灵人那么强大，我们根本打不过他们！”精灵鼠卡卡垂头丧气地说道。
松鼠爷爷仿佛长了耳朵，听到了卡卡的抱怨。一阵轻风吹来，书页“哗啦啦”地翻开，徐徐地升起来，一页页轻轻的纸像美丽的翅膀，在空中飞舞。大家都被这奇妙的一幕吸引得说不出话来。
飞翔的书在空中不停地挥舞着“翅膀”，渐渐地速度变得越来越快，“哗啦啦”一阵声响，像一只小白鸽的书极速朝一个方向飞驰而去，矫健有力。“松鼠爷爷为我们带路了！宝书带路啦！”九头鸟兴奋得大叫起来，蹁跹的身影随之而去。“太好啦！”刚才还吵闹着要回家当隐士的精灵鼠卡卡也一扫郁闷，毫不犹豫地借着九色鹿的滑风板冲上了天空。
大家紧追慢赶，朝着那本书所引导的方向疾驰。那里，应该就是松鼠爷爷所说的神奇之地——玲珑魔城。
下期预告：巧舌如簧