查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 重案组 ·图文：电影《生门》宣布推出剧版纪录片 ·九头鸟（39） ·杀人动机（35） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：电影《生门》宣布推出剧版 · 九头鸟（39） · 杀人动机（35） 14 重案组 2017.6.3 星期六 你从未见到过的“真实”要上电视了 图文：电影《生门》宣布推出剧版纪录片 楚天都市报讯 楚天都市报记者张聪



连人都没生过，还谈什么人生。”这句随纪录电影《生门》大热的网络语，估计在未来不久将再度走红——因为，这部全程在湖北省中南医院拍摄，用4位母亲的生产经历贯穿，被网友称为“你从未见过的真实”的电影，就要变成十余集纪录片了。

昨日，《生门》电影官方微博第一时间发布消息，称“剧版呼之欲出”。在接受楚天都市报记者专访时，《生门》制作方表示，做长篇纪录片的打算“一直都有”。而这个决定，将让《生门》拍摄期间记录下的80多个家庭的故事，有机会呈现在世人面前。



106分钟电影太短

曾拍摄700天记录80个家庭



生产时遭遇血崩、子宫面临切除的夏锦菊，患有妊娠高血压、胎动停止的李双双，中央型前置胎盘、患重症糖尿病的陈小凤，执着于“生一个男孩”、第三胎子宫穿透、命悬一线的曾宪春……这4位母亲的真实故事，在去年12月串起了一部叫《生门》的电影。

《生门》拍摄于中南医院，是导演陈为军的作品。虽然当初以电影的方式呈现于世人眼前，但去年在接受楚天都市报记者采访时陈为军就透露，《生门》在中南医院的拍摄历时2年，“我们拍摄了80多个家庭，拿到了其中40个家庭的授权，从中筛选了20多个做纪录系列剧。”

当初106分钟的电影，是在这20多个家庭里精选出4个“有戏剧张力”的家庭而成，而在电影所呈现的4个家庭之外，摄影师赵骅和程春霖共拍摄了700天，“每天8点多开始工作，晚上实在没素材可拍才结束，放下机器就抬不了手，超越了体力极限。”

去年，电影《生门》的票房虽然没能大红，却收获了网友的热捧，正是这些好评和感动，让《生门》有了从电影回归纪录系列剧的可能。

昨日制片方表示，在电影呈现的故事之外，《生门》纪录系列剧里会有更多人情、人性的故事呈现，“因为我们的素材和故事体量其实十分巨大，纪录系列剧能涵盖更多故事，展现人性的力度、深度和广度都会上一个台阶。”



同类型纪录片走红

《生门》要向《人间世》看齐吗



制片方透露，目前剧版纪录片正在最后剪辑中，“成片大概会有12-13集，想要表达的东西也跟电影版一致，就是妇产科作为见证生命的起点，其实涵盖着许多中国社会的国情和普通人的情感。”他说，“有生命之轻，也有生命之重。”

《生门》从大电影回归系列纪录片，也让不少网友联想到这两年来与医学题材有关的系列纪录片，它们往往能在网络大火并引发广泛的社会讨论。

这其中，用78个固定摄像头24小时跟踪，直击常人视角无法触及的急诊室而真实记录的《急诊室故事》，聚焦医患双方面临病痛、生死考验时重大选择的《人间世》，都顺利跻身豆瓣评分最高的国产影视作品序列（两部纪录片在豆瓣都是9.6分）。

“医院往往是人情人性最集中的场所，因此其中发生的情感，最能触及人心。”昨日，有网友如此评论。目前，电影《生门》豆瓣评分为8.5分，也有人期待，纪录系列剧出街后能达到《人间世》的高度。而《生门》制片方也坦陈，去年网友的好评给了他们信心，“我们希望把导演拍到的东西更完整地呈现给大家，让更多人感受到母亲的伟大和人的伟大。”





