查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 沸腾娱 ·图文：中国并不缺“神奇女侠”啊 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：中国并不缺“神奇女侠”啊 13 沸腾娱 2017.6.3 星期六 好莱坞又造了个吸金猛将 仔细想想—— 图文：中国并不缺“神奇女侠”啊 楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰



昨日起，又一部好莱坞超级英雄大片《神奇女侠》亮相内地影院，难得地为银幕英雄库输送了一位拯救人类于水火的女英雄。而从首日票房7千多万元的表现来看，那些为超人、蝙蝠侠、钢铁侠、美国队长贡献过票房的中国男性影迷，简直是一路小跑着来捧场这位身材傲人、技能满分、可攻可萌的神奇女侠。

在欣赏完美国神奇女侠的好身手后，网友们又脑洞大开了：咱们也有女侠IP啊，好多呢！



●美国女侠：戴安娜

这双大长腿不属于人类

身份：天神之女

法宝：宝剑+钢索+护腕+盾牌

杀伤力：★★★★★



《神奇女侠》与超人、蝙蝠侠一样出自美国经典漫画，诞生70多年来多次被改编成动画片、电视剧，今年终于被郑重其事地拍成特效大片，并与超人、蝙蝠侠系列电影穿插互动，成为好莱坞又一重要吸金IP。

“神奇女侠”戴安娜是天神宙斯与亚马逊女王的孩子，天生神力，武艺超群，还有一堆外挂工具，战斗力无须赘述。但最可怕的是，这位女侠她还是个绝世美人，身材玲珑浮凸，再配上古希腊风的紧身战服，男性观众看了沉默，女性观众看了流泪，所有人看完都震惊。

饰演新版神奇女侠的以色列女演员盖尔·加朵，因主演《速度与激情》系列成名，长相精致脱俗，气质迥异于多数好莱坞女星，算是以黑马之姿从众多候选人中突围，拿到“戴安娜”这个重要角色。

据楚天都市报记者看片所得，盖尔·加朵没有让投资人失望，她把女侠从天真到觉醒的过渡演得极具说服力，而由于她颜值太高，观众也不得不原谅“坦胸露腿上战场”这种无力吐槽的设计。从出品方此前公布的消息来看，盖尔·加朵将会继续主演《神奇女侠》系列续集，并将与超人、蝙蝠侠一起出现在与“复仇者联盟”抗衡的《正义联盟》中。



●中国女侠：花木兰

好莱坞都在抢着拍呢

身份：南北朝女将

法宝：乔装术

杀伤力：★★★★



这是一位连好莱坞都在抢拍的中国女侠，据说今年又有新版要开机，不用猜，她就是替父从军的花木兰。

论经历，花木兰比超人、钢铁侠还富有传奇性。为了保护老父亲和弟弟，少女花木兰女扮男装替父从军抗击匈奴，12年后衣锦还乡，同僚赫然发现：木兰原来是女郎。朋友们，这个故事的信息量有多巨大，你再品品？

多部国产影视剧都改编过木兰从军的故事，赵薇还凭借电影《花木兰》拿到百花奖，但就格局和影响力来说，花木兰这个IP的价值远没有被充分挖掘。听说好莱坞又在选“柳叶眉丹凤眼”的人来演花木兰，他们肯定不知道中国观众有多喜欢赵薇的浓眉大眼。



●中国女侠：穆桂英

要打仗啦男人们走开

身份：杨门女将代表

法宝：战略

杀伤力：★★★★★



与花木兰并列“中国四大巾帼”的穆桂英，百分百有做神奇女侠的资格，奈何多年来她的故事只在评书里流传，或是被翻拍成用来“下饭”的百集肥皂剧，着实浪费了这个超级IP。

与美国的戴安娜一样，穆桂英也是天生好武艺，人格魅力超群，同时也是不让须眉的军事家。更有“戏味”的是，在某些民间文学中，穆桂英还被传说曾“被神女传授神剑飞刀之术”，这种桥段太适合放进特效大片里了。

打败杨宗保而后成亲、助佘赛花管理家族、大破天门阵、12女将出征……好莱坞编剧表示，穆桂英的故事大概可以拍成10部《神奇女侠》。



●中国女侠：铁扇公主

嫁牛魔王之前她经历了什么

身份：女仙

法宝：铁扇

杀伤力：★★★★



新版《神奇女侠》中，戴安娜的天神之女身份和她的四件外挂武器十分耀眼，仔细想想，中国女侠范围内，能在先天和后天上靠拢戴安娜的，似乎只有铁扇公主。

不要笑，《西游记》里说，铁扇公主是一位“得道的女仙”，随身宝物铁扇法力无边，一扇子就把孙悟空扇回“姥姥家”。虽然在经典连续剧《西游记》中，铁扇公主的戏份不仅少而且极为狼狈，在周星驰的无厘头电影《大话西游》里，她居然与孙猴子一起看月亮……但，或许她在嫁给牛魔王之前的日子里，异常闪亮呢？神奇女侠缘何嫁给一头牛，这个故事听上去就很卖钱。



●中国女侠：聂隐娘

少一点文艺多一点名气

身份：杀手

法宝：羊角匕首

杀伤力：★★★★★



如果侯孝贤不是那么任性地把《女侠聂隐娘》拍成文艺片，这位中国神奇女侠的名气绝不止于此。

聂隐娘是个什么人物？唐传奇中的神秘杀手，从小被神秘尼姑掳走授艺，飞檐走壁取人性命自不必说，她还能将羊角匕首藏在后脑勺里，化作纸人与人比武，变成小虫钻进人腹（此处想起铁扇公主，两位女侠隔空击掌）……说大局，她能为政客保驾护航，说私情，她选了一个百无一用的磨镜少年当老公——聂隐娘的一生，就是为电影而生啊。

侯大师已经把聂隐娘文艺的一面都拍完了，现在，谁快出手让她变成爆米花大片的主角吧！最好还是舒淇演。





