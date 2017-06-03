查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 时事 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：美国“撂挑子”退出《巴黎协定》 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：美国“撂挑子”退出《巴黎 · 广告 12 时事 2017.6.3 星期六 图文：美国“撂挑子”退出《巴黎协定》 楚天都市报讯 图为：特朗普1日宣布退出《巴黎协定》 新华社发

图为：民众聚集在白宫外抗议美国退出《巴黎协定》 新华社发



据新华社电 美国总统特朗普1日宣布退出《巴黎协定》。在6月5日“世界环境日”将至之际，美国这一决定给全球气候治理进程带来不确定性，受到广泛批评并引发民众抗议。



特朗普宣布退出《巴黎协定》



当天在白宫玫瑰园举行的发布会上，特朗普对忍着酷热等待的幕僚、官员和记者宣布，《巴黎协定》给美国带来“苛刻财政和经济负担”，美国从即日起停止落实这份他认为“不具有约束力”的协议，包括停止落实国家自主贡献目标和停止为联合国“绿色气候基金”提供资金。

“我们退出了，”特朗普说，“但我们将开始谈判，我们将看看能否达成一个公平协议。如果可以的话，那太棒了。如果我们不能，那也没关系。”特朗普宣布完毕，在场记者大声提问，但他并未作答即转身离去。



国内国际抗议反对声一片



特朗普政府在气候问题上的立场遭国际社会广泛批评。美国前总统奥巴马说，美国“加入了少数拒绝未来的国家行列”。

当天，在白宫正门外，数百民众举着“退出《巴黎协定》是一场噩梦”、“没有《巴黎协定》，美国落在最后”等标语牌，高喊“可耻”口号，抗议特朗普在气候治理问题上“开倒车”。

国际社会也纷纷表态。联合国秘书长古特雷斯1日发表声明说，美国退出《巴黎协定》让人失望。德、法、意三国政府当天发表联合声明表示，三国将继续坚守协定框架。

中国外交部发言人华春莹表示，中方愿与有关各方共同努力，共同维护应对全球气候变化的《巴黎协定》成果，推动协定实施细则的后续谈判和有效落实，推动全球绿色、低碳、可持续发展。



《巴黎协定》



2015年达成，2016年11月生效，是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为2020年之后全球应对气候变化行动作出安排。

美国退出应对气候变化有关协议已有先例。2001年3月，布什政府宣布退出1998年克林顿政府签署的《京都议定书》，直接导致多个发达国家效仿退出或减排力度打折扣。



分析

特朗普为何一意孤行



据新华社电 特朗普不顾国际社会的普遍反对，一意孤行宣布退出《巴黎协定》，与其长期以来在应对气候变化方面的消极态度一脉相承。

首先，特朗普认为全球气候变暖是为了让美国制造业变得毫无竞争力而制造的一个“骗局”，没有确凿证据证明人类要对气候变化负责。其次，《巴黎协定》不利于美国经济，会使“国外官僚控制美国的能源使用量”。第三，特朗普倾向于传统化石能源，他承诺放开能源产业管制，促进煤炭产业发展，并鼓励增加石油和天然气产量以创造就业机会。

上任伊始，特朗普政府就在气候变化政策上“开倒车”。首先，他致力于推迟并推翻前任政府限制温室气体排放的环保政策，承诺复苏长期低迷的美国煤炭业；其次，他还要求评估修改奥巴马政府制定的旨在减少发电厂碳排放的《清洁电力计划》；再者，特朗普政府提出的2018财年联邦政府预算也提议停止向一些联合国应对气候变化项目拨款，并大幅削减美国环保局的预算。



走势

美国“下车”世界仍将前行



据新华社电 作为全球主要的排放国之一，美国此举意味着其拒绝就能源创新、可持续发展等全球治理问题承担责任。这种违背气候变化认识和应对常识的做法，只会让美国在未来与一个新时代失之交臂。

专家认为，虽然美国中途“下车”，却无法阻挡全球应对气候变化的决心。减排已成为世界发展的潮流，应对气候变化与每个人息息相关。





