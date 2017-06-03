查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 楚动 ·广告 ·图文：楚天生存体验夏令营“征兵”啦 ·神农架自然科考夏令营招募啦 ·楚天少儿才艺大赛海选下周末继续 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：楚天生存体验夏令营“征兵 · 神农架自然科考夏令营招募啦 · 楚天少儿才艺大赛海选下周末继续 11 楚动 2017.6.3 星期六 楚天少儿才艺大赛海选下周末继续 首批近百位选手晋级决赛 目前仍接受报名 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微 尚炜）给孩子一个舞台，他会还你无限惊喜！日前，首届楚天少儿艺术节暨楚天少儿才艺大赛在银泰创意城启动并进行首场海选，最终近百名选手成功晋级。6月10日、11日，第二场海选将在汉阳武汉摩尔城举行，目前报名仍在继续。

本次大赛由楚天都市报主办，武汉枫皇家华文化传播有限公司承办，面向4—16岁少年儿童，参赛类别分为舞蹈类、声乐类和器乐类三大类别。自5月16日开通报名通道以来，全省各地共有千余人通过网络报名，其中不少是集体组团参赛。

前两天的海选中，表现特别优秀的孩子，还顺利拿到评委当场给出的决赛直通卡。

坐镇首场海选的评委们，有男低音歌唱家、武汉音乐学院硕士生导师李大新，中国儿童歌舞学会常务理事、武汉职业学院副教授陈梦影，原中央芭蕾舞团著名演员吴振华，全国社会艺术考级认证资格资深考官胡淼。

报名方式：1、扫码关注“楚天都市报楚天亲子”官方微信，填写报名信息；2、海选现场填表报名。





