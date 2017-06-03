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第11版 楚动
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·图文：楚天生存体验夏令营“征兵”啦
·神农架自然科考夏令营招募啦
·楚天少儿才艺大赛海选下周末继续
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图文：楚天生存体验夏令营“征兵
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神农架自然科考夏令营招募啦
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楚天少儿才艺大赛海选下周末继续
11
楚动
2017.6.3 星期六
以自然为导师 探索奇妙的生物世界
神农架自然科考夏令营招募啦
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微）晴朗的夜空，肉眼可见的浩瀚星空有多震撼？岩壁蜂箱和万燕低徊的壮观场景，要用什么科学理论来解释？华中屋脊的秀美风光，植物以什么规律垂直分布……这个暑假，由楚天都市报推出的神农架自然科考夏令营，期待和你一起，探索大自然的奥秘。
作为湖北首个世界自然遗产，神农架被誉为物种的基因宝库，北纬31°的独特地理气候、完好的森林生态系统、古老多样的动植物分布，将为孩子们展现一幅全景式的大自然生态画卷，充分激发他们的求知欲和思考能力。
本次夏令营以科考、科普为重心，指导老师将全程引导和讲解，从地质地理学、动植物学、历史学和野外生存技能等方面，丰富孩子们的阅历和学识。每一天的主题，都将动手实践和自然景观、人文知识相结合，制作水火箭、DIY香袋、磨豆浆、搭帐篷、接触金丝猴和梅花鹿等内容。实行军事化管理，总教练、助教、生活老师和医护人员全程照顾值守，确保孩子安全。
参与对象：7-16岁青少年
报名方式：1、拨打电话88567204；2、扫本版二维码关注“楚天亲子”微信，点击底栏“夏令营”。