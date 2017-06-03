查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 楚动 ·广告 ·图文：楚天生存体验夏令营“征兵”啦 ·神农架自然科考夏令营招募啦 ·楚天少儿才艺大赛海选下周末继续 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：楚天生存体验夏令营“征兵 · 神农架自然科考夏令营招募啦 · 楚天少儿才艺大赛海选下周末继续 11 楚动 2017.6.3 星期六 图文：楚天生存体验夏令营“征兵”啦 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄珍）孩子暑假去哪儿，5天4夜就能充满欢乐和正能量？来楚天生存体验夏令营，让平凡的孩子变得优秀，让优秀的孩子变成精英！

由楚天都市报亲子平台打造的生存体验夏令营，连续4年吸引2000多名孩子参加，在浓厚的军营熏染中进步成长，在友谊的集体里欢乐爆棚。

夏令营汲取部队的军纪、文化等元素，精心编排训练计划，让孩子学会合作共处，自立自强，练就坚韧意志。自己动手搭帐篷露营,穿越魔幻森林探险，还有真人CS野战、嗨翻天的埋锅造饭，5天4夜集体生活，让孩子学习各种生存技能，挥洒汗水，迸发笑声。

来夏令营，不光是体能训练，还要提高动手能力。孩子们将在教练指导下，学习陶艺制作、捏泥人、插花、风筝DIY。还有“袋鼠运瓜”、“将军与士兵”、“勇闯雷阵”等趣味游戏，让孩子们在尽情玩耍中融入成长体验，你将为孩子的潜能惊叹。

楚天都市报结合4年策划执行经验，将在微信群全程播报小营员每天的军旅生活。每8—10人配备1名专业教练和生活老师，专业医生24小时随营服务，并为营员购买人身意外保险等。

给孩子一个机会，让他（她）大声喊出：“我是最棒的！”赶快报名加入楚天生存体验夏令营吧！

报名电话：027-88567255

招募对象：5—12岁孩子

营地位置：武汉蔡甸野战国防园





