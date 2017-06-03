查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：12亿对决明晨开战 ·简讯 ·广告 ·勇士113:91大胜骑士 ·导视 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：12亿对决明晨开战 · 简讯 · 广告 · 勇士113:91大胜骑士 · 导视 10 体育 2017.6.3 星期六 NBA总决赛第一场 勇士113:91大胜骑士 楚天都市报讯 楚天都市报讯昨日，2016-2017赛季NBA总决赛在勇士与骑士两支球队之间打响。在库里和杜兰特的率领下，勇士坐镇主场以113比91大胜骑士，迎来开门红。

这是勇士、骑士连续第三年在总决赛中会师，前两回两队各自捧回了一座奥布莱恩金杯。但没想到，本被视为史诗级的NBA总决赛，却在首战中呈现出了一边倒的态势。勇士在攻防两端均奉献教科书般的表现，三节便将分差拉开到20分以上，比赛早早失去悬念。

首节两队打得十分胶着，最后两分钟，库里连中两记三分球并上篮得手，独得8分，首节结束时勇士35比30领先。第二节詹姆斯只歇了两分钟，在詹姆斯下场的两分钟内骑士的进攻六神无主，只得了两分。第二节比赛还剩4分46秒，库里突破乐福上篮得手，接着杜兰特内线强打欧文再中。最后39.9秒，杜兰特从3分球弧顶开始坐打欧文，一点点推到三秒区，最后造犯规得手。勇士以60比52领先进入第三节。第三节一上来勇士就打了骑士一个13比0，骑士被迫叫了暂停，该节结束时勇士93比72已经领先21分。第四节也就成了垃圾时间。此役骑士全场共出现20次失误，而勇士全队只有4次。杜兰特轰下全场最高的38分，还贡献了8个篮板和8次助攻。库里三分球11投6中得到28分和10次助攻。

两队的第二场较量将于北京时间5日继续在勇士主场举行。 小新





