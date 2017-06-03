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 第10版 体育
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楚天都市报电子版
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10 体育 2017.6.3 星期六
简讯
    楚天都市报讯 ●昨晚，在北京国安客场0比1不敌重庆力帆后，国安俱乐部宣布，主帅何塞下课，球队的管理工作暂时由中方教练组代理。
    ●2017年世乒赛继续在杜塞尔多夫进行，女单1/8决赛，丁宁和刘诗雯分别4比0轻取荷兰削球手李洁和朝鲜削球手金宋依，朱雨玲激战六局4比2力克日本的伊藤美城，陈梦和木子分别4比1和4比0淘汰对手。这样，国乒女单五人全部打进八强，1/4决赛丁宁对阵石川佳纯，朱雨玲与刘诗雯分别与陈梦、木子进行内战。
    ●欧足联昨日正式宣布，允许参加加时赛的球队，在加时赛阶段允许换上第4名球员。


   