查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：12亿对决明晨开战 ·简讯 ·广告 ·勇士113:91大胜骑士 ·导视 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：12亿对决明晨开战 · 简讯 · 广告 · 勇士113:91大胜骑士 · 导视 10 体育 2017.6.3 星期六 简讯 楚天都市报讯 ●昨晚，在北京国安客场0比1不敌重庆力帆后，国安俱乐部宣布，主帅何塞下课，球队的管理工作暂时由中方教练组代理。

●2017年世乒赛继续在杜塞尔多夫进行，女单1/8决赛，丁宁和刘诗雯分别4比0轻取荷兰削球手李洁和朝鲜削球手金宋依，朱雨玲激战六局4比2力克日本的伊藤美城，陈梦和木子分别4比1和4比0淘汰对手。这样，国乒女单五人全部打进八强，1/4决赛丁宁对阵石川佳纯，朱雨玲与刘诗雯分别与陈梦、木子进行内战。

●欧足联昨日正式宣布，允许参加加时赛的球队，在加时赛阶段允许换上第4名球员。





