查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：12亿对决明晨开战 ·简讯 ·广告 ·勇士113:91大胜骑士 ·导视 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：12亿对决明晨开战 · 简讯 · 广告 · 勇士113:91大胜骑士 · 导视 10 体育 2017.6.3 星期六 欧冠决赛将现“二马”相争 攻防高手演绎矛盾对决 图文：12亿对决明晨开战 楚天都市报讯 北京时间明天凌晨2点45分，英国威尔士千年球场将迎来欧洲足坛2016/2017赛季最后一场重头戏——尤文图斯与皇马的欧冠决赛。一个是意甲老大，一个是西甲巨鳄，两家豪门的所有球员总身价相加达到12亿欧元，其中22名可能的决赛首发球员就将近8亿欧元。这场斑马军团与银河战舰之间的对决，究竟谁才会笑到最后呢？



皇马能否打破最大魔咒？



自从欧冠1992年改制以来，还从来没有球队能够成功卫冕，米兰、阿贾克斯、尤文和曼联都有机会成为卫冕冠军，但四次冲击均告失败。四年来三次进入欧冠决赛的皇马，这一次有机会打破这个魔咒。不过在他们面前的这支尤文图斯，绝对不是好惹的对手。尽管皇马拥有BBC这样的超强攻击组合，但布冯、博努奇和基耶利尼组成的防线可以说是欧冠球队中最强的盾，12场比赛总共才丢了3球。

为了激励球员打破卫冕魔咒，皇马高层开出了8000万欧元的巨奖，若夺冠每名球员将得到150万欧元的奖金。而尤文开出的人均35万欧元的夺冠奖金，虽然无法和财大气粗的皇马相比，但在俱乐部的历史上也是新高。重赏之下必有勇夫，就看这个勇夫到底是哪边的了。



无厘头投注能否变现实？



既然是欧冠决赛，势必引起全世界球迷的高度关注，一些传统的欧洲博彩公司也纷纷开出不少怪异的赔率来吸引大家的目光。

去年欧洲杯决赛，C罗受伤后一只蛾子在他眉毛上停留，一时抢了不少风头，而在威尔士千年球场，再次出现同样情况的赔率是1赔100，看上去有不少诱惑力。

齐达内曾在2006年世界杯决赛上头顶马特拉齐，这一次成了主帅，怒顶尤文教练阿莱格里的赔率为1赔500。看上去有些不太可能，但他的老对头马特拉齐现身千年球场的1赔20的赔率倒是不高。

另外，最喜欢怼皇马的巴萨后卫皮克也“躺枪”了，比赛过程中在推特上发拉莫斯的照片赔率为1赔25，此前拉莫斯曾在采访中表示，自己给皮克送去了一张欧冠决赛的门票，邀其来现场观战。



高科技能否让比赛顺利？



这场受到万人瞩目的焦点大战，对于比赛组织者来说也是一个巨大的挑战。不久前伦敦发生自杀式恐袭事件，这一次会有17万球迷来到威尔士，英国方面因此将安全级别调到了最高，各方都将严阵以待，以确保比赛顺利进行。

据悉，威尔士加迪夫的千年球场将在比赛时关闭顶棚，这也是欧冠历史上第一次在封闭的球场内进行。届时场内外会有2000名警察四处巡逻，另外在整个城市的安保人员至少有15000人，就连马德里市政厅也派出了1400人加入到安保大军。南威尔士警方将得到授权，可以随时在场内外对球迷进行搜查。和以往相比，最大的不同是球迷不得携带任何包裹，而且在入场时还要通过面部识别软件的认证，以防止有恐怖分子或者足球流氓混入场内。 建武





