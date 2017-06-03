查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·武汉53个高考考点准备就绪 ·图文：承诺离校不留一片纸屑 ·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心” ·安检须在监控下进行 ·高考期间考生可免费乘公交 ·武汉多部门出招服务考生 ·我省校园跑道标准出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉53个高考考点准备就绪 · 图文：承诺离校不留一片纸屑 · 图文：宁夏11名患儿来汉免费“ · 安检须在监控下进行 · 高考期间考生可免费乘公交 · 武汉多部门出招服务考生 · 我省校园跑道标准出炉 9 教卫 2017.6.3 星期六 我省校园跑道标准出炉 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者乐毅 通讯员彭紫瑶 魏晶）昨日，湖北省《学校合成材料面层运动场地建设标准》（以下简称《标准》）正式通过，我省校园跑道有了自己的行业标准。今后，我省校园跑道从招标、选材到施工等各个环节，均有规可依。《标准》不仅对校园跑道建设中可能产生的20多种有害物质的限量做出了规定，还按照家装标准对建成后的跑道挥发性有机物限量做出了限定，跑道产生的总挥发性有机物不得高于3.5毫克/立方米；本标准还对未来产品的要求指明了具体方向：无溶剂添加产品，无味觉刺激产品，绿色环保型和可回收型产品，无毒型产品。

此外，《标准》还在定量检测的基础上增加了气味等级指标要求，确保人工合成面层在实际使用中接近于无气味状态。为此，明确规定：气味评定等级为4级时，应进一步原因分析并进行整改，若1个月后气味评定仍不达标，应做更换或拆除处理。嗅辨评定等级为5级时，应做拆除处理。这些标准在全国尚属首创。





