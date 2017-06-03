武汉53个高考考点准备就绪图文：承诺离校不留一片纸屑图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”安检须在监控下进行高考期间考生可免费乘公交武汉多部门出招服务考生我省校园跑道标准出炉
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 第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
楚天都市报电子版
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9 教卫 2017.6.3 星期六
我省校园跑道标准出炉
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者乐毅 通讯员彭紫瑶 魏晶）昨日，湖北省《学校合成材料面层运动场地建设标准》（以下简称《标准》）正式通过，我省校园跑道有了自己的行业标准。今后，我省校园跑道从招标、选材到施工等各个环节，均有规可依。《标准》不仅对校园跑道建设中可能产生的20多种有害物质的限量做出了规定，还按照家装标准对建成后的跑道挥发性有机物限量做出了限定，跑道产生的总挥发性有机物不得高于3.5毫克/立方米；本标准还对未来产品的要求指明了具体方向：无溶剂添加产品，无味觉刺激产品，绿色环保型和可回收型产品，无毒型产品。
    此外，《标准》还在定量检测的基础上增加了气味等级指标要求，确保人工合成面层在实际使用中接近于无气味状态。为此，明确规定：气味评定等级为4级时，应进一步原因分析并进行整改，若1个月后气味评定仍不达标，应做更换或拆除处理。嗅辨评定等级为5级时，应做拆除处理。这些标准在全国尚属首创。


   