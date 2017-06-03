武汉53个高考考点准备就绪图文：承诺离校不留一片纸屑图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”安检须在监控下进行高考期间考生可免费乘公交武汉多部门出招服务考生我省校园跑道标准出炉
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 第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
楚天都市报电子版
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9 教卫 2017.6.3 星期六
严查食品安全 设立4个急救站
武汉多部门出招服务考生
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅 通讯员潘露 张丽）高考临近，考生饮食安全如何保障？昨日，武汉市食药监局表示，将对学校食堂、考点周边食品生产经营单位、宾馆酒店等开展专项整治，力保考生“舌尖上的安全”。
    为保障考生饮食安全，武汉市食药监局成立专班严防食品安全事故，对全市考点学校食堂、为学校供餐的集体用餐配送单位、学校及其周边食品生产经营单位进行巡回督导检查。在监督检查中，执法人员一旦发现不符合食品安全法律法规的行为，将严肃查处。
    此外，记者从武汉市急救中心获悉，该中心在高考期间将在江南、江北设置4个急救站，为考生提供免费急救服务。4个急救站点包括负责江南考区的武昌站、石牌岭站，负责江北考区的汉口站和显正站。急救保障车辆全部配备除颤仪、心电图、呼吸机、心电监护仪、外伤包等抢救设备，还根据考生可能出现的焦虑情绪，备足药品、氧气。考生在考试或赴考途中遇突发疾病，可拨打120急救电话，该中心将免费提供救治和转送服务。


   