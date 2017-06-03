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第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
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武汉53个高考考点准备就绪
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图文：承诺离校不留一片纸屑
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图文：宁夏11名患儿来汉免费“
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安检须在监控下进行
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高考期间考生可免费乘公交
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武汉多部门出招服务考生
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我省校园跑道标准出炉
9
教卫
2017.6.3 星期六
严查食品安全 设立4个急救站
武汉多部门出招服务考生
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅 通讯员潘露 张丽）高考临近，考生饮食安全如何保障？昨日，武汉市食药监局表示，将对学校食堂、考点周边食品生产经营单位、宾馆酒店等开展专项整治，力保考生“舌尖上的安全”。
为保障考生饮食安全，武汉市食药监局成立专班严防食品安全事故，对全市考点学校食堂、为学校供餐的集体用餐配送单位、学校及其周边食品生产经营单位进行巡回督导检查。在监督检查中，执法人员一旦发现不符合食品安全法律法规的行为，将严肃查处。
此外，记者从武汉市急救中心获悉，该中心在高考期间将在江南、江北设置4个急救站，为考生提供免费急救服务。4个急救站点包括负责江南考区的武昌站、石牌岭站，负责江北考区的汉口站和显正站。急救保障车辆全部配备除颤仪、心电图、呼吸机、心电监护仪、外伤包等抢救设备，还根据考生可能出现的焦虑情绪，备足药品、氧气。考生在考试或赴考途中遇突发疾病，可拨打120急救电话，该中心将免费提供救治和转送服务。