武汉53个高考考点准备就绪图文：承诺离校不留一片纸屑图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”安检须在监控下进行高考期间考生可免费乘公交武汉多部门出招服务考生我省校园跑道标准出炉
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 第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
楚天都市报电子版
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9 教卫 2017.6.3 星期六
高考期间考生可免费乘公交
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员龚姣）记者昨从武汉公交集团获悉，6月7、8两日高考期间，参加高考的考生凭准考证可免费乘坐公交车和轮渡。
    为避免公交营运对高考产生影响，在高考外语听力考试时间（6月8日下午15：00—15：30时）及中考英语听力考试时间（6月21日下午14：30—15：00时），行经各考点的公交车辆严禁鸣笛，将电子语音报站器音量调至静音。


   