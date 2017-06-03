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第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
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武汉53个高考考点准备就绪
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图文：承诺离校不留一片纸屑
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图文：宁夏11名患儿来汉免费“
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安检须在监控下进行
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高考期间考生可免费乘公交
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武汉多部门出招服务考生
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我省校园跑道标准出炉
9
教卫
2017.6.3 星期六
高考期间考生可免费乘公交
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员龚姣）记者昨从武汉公交集团获悉，6月7、8两日高考期间，参加高考的考生凭准考证可免费乘坐公交车和轮渡。
为避免公交营运对高考产生影响，在高考外语听力考试时间（6月8日下午15：00—15：30时）及中考英语听力考试时间（6月21日下午14：30—15：00时），行经各考点的公交车辆严禁鸣笛，将电子语音报站器音量调至静音。