武汉53个高考考点准备就绪图文：承诺离校不留一片纸屑图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”安检须在监控下进行高考期间考生可免费乘公交武汉多部门出招服务考生我省校园跑道标准出炉
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 第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
楚天都市报电子版
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9 教卫 2017.6.3 星期六
史上最严高考来了
安检须在监控下进行
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员沈考 实习生黄穗子 刘倩 张敏）今年，我省高考将继续推行考生入场安检。与往年相比，检查更加严格。根据教育部的要求，所有考生安检必须在视频监控下进行；监考员进入考点办公室前，也要接受检测，防止监考员将手机等违规物品带入。
    省教育考试院介绍，全省所有考场全部配备了金属探测器，在考生查看考场、考试期间考生入场和入场后因特殊原因离开考场后返回时，全面实行安全检查，禁止考生携带手机、无线电收发装置等违规和违禁物品进入考场。


   