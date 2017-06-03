查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·武汉53个高考考点准备就绪 ·图文：承诺离校不留一片纸屑 ·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心” ·安检须在监控下进行 ·高考期间考生可免费乘公交 ·武汉多部门出招服务考生 ·我省校园跑道标准出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉53个高考考点准备就绪 · 图文：承诺离校不留一片纸屑 · 图文：宁夏11名患儿来汉免费“ · 安检须在监控下进行 · 高考期间考生可免费乘公交 · 武汉多部门出招服务考生 · 我省校园跑道标准出炉 9 教卫 2017.6.3 星期六 史上最严高考来了 安检须在监控下进行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员沈考 实习生黄穗子 刘倩 张敏）今年，我省高考将继续推行考生入场安检。与往年相比，检查更加严格。根据教育部的要求，所有考生安检必须在视频监控下进行；监考员进入考点办公室前，也要接受检测，防止监考员将手机等违规物品带入。

省教育考试院介绍，全省所有考场全部配备了金属探测器，在考生查看考场、考试期间考生入场和入场后因特殊原因离开考场后返回时，全面实行安全检查，禁止考生携带手机、无线电收发装置等违规和违禁物品进入考场。





