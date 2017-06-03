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第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
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武汉53个高考考点准备就绪
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图文：承诺离校不留一片纸屑
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图文：宁夏11名患儿来汉免费“
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安检须在监控下进行
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高考期间考生可免费乘公交
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武汉多部门出招服务考生
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我省校园跑道标准出炉
9
教卫
2017.6.3 星期六
史上最严高考来了
安检须在监控下进行
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员沈考 实习生黄穗子 刘倩 张敏）今年，我省高考将继续推行考生入场安检。与往年相比，检查更加严格。根据教育部的要求，所有考生安检必须在视频监控下进行；监考员进入考点办公室前，也要接受检测，防止监考员将手机等违规物品带入。
省教育考试院介绍，全省所有考场全部配备了金属探测器，在考生查看考场、考试期间考生入场和入场后因特殊原因离开考场后返回时，全面实行安全检查，禁止考生携带手机、无线电收发装置等违规和违禁物品进入考场。