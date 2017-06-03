查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·武汉53个高考考点准备就绪 ·图文：承诺离校不留一片纸屑 ·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心” ·安检须在监控下进行 ·高考期间考生可免费乘公交 ·武汉多部门出招服务考生 ·我省校园跑道标准出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉53个高考考点准备就绪 · 图文：承诺离校不留一片纸屑 · 图文：宁夏11名患儿来汉免费“ · 安检须在监控下进行 · 高考期间考生可免费乘公交 · 武汉多部门出招服务考生 · 我省校园跑道标准出炉 9 教卫 2017.6.3 星期六 图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心” 楚天都市报讯 图为：医生为患儿做检查



楚天都市报讯（记者刘迅 通讯员吕惠 雷薇）跨越1500多公里，日前，11名宁夏回族自治区的贫困先心患儿在亚心医院接受免费“补心”手术，平均每人节省医药费约3.5万元。昨日，孩子们已成功手术，一周后可出院回家。

在武汉亚洲心脏病医院，除1位小患儿因身体情况推迟手术外，10名患儿陆续完成“补心”。13岁女孩马丹前年在当地查出先天性心脏病，必须尽快手术。但因家庭困难，难以支付手术费用，手术治疗一拖再拖。

直到今年5月，亚心医院儿童先心病诊疗专家来到宁夏吴忠市筛查。结果显示，马丹的心肌已出现肥大，如再不进行手术，随时可能因脑部缺血导致猝死。经审批，她和其他10名特困先心患儿一起获得手术全免名额。

亚心医院总经理叶红介绍，因地域、经济及医疗卫生条件等原因，宁夏吴忠地区儿童先天性心脏病发病率是东部地区的近两倍，许多先心病患儿错失治疗时机，亟需社会关注。

2000年起，该院专家赴湖北、湖南、安徽、河南、江西、新疆、西藏等地开展义诊筛查，免费为3万多名孩子进行心脏检查，并通过多个爱心项目，累计为8000多名贫困先心病患儿实施减免费手术。





