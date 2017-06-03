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第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
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武汉53个高考考点准备就绪
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图文：承诺离校不留一片纸屑
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安检须在监控下进行
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高考期间考生可免费乘公交
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武汉多部门出招服务考生
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我省校园跑道标准出炉
9
教卫
2017.6.3 星期六
图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
楚天都市报讯 图为：医生为患儿做检查
楚天都市报讯（记者刘迅 通讯员吕惠 雷薇）跨越1500多公里，日前，11名宁夏回族自治区的贫困先心患儿在亚心医院接受免费“补心”手术，平均每人节省医药费约3.5万元。昨日，孩子们已成功手术，一周后可出院回家。
在武汉亚洲心脏病医院，除1位小患儿因身体情况推迟手术外，10名患儿陆续完成“补心”。13岁女孩马丹前年在当地查出先天性心脏病，必须尽快手术。但因家庭困难，难以支付手术费用，手术治疗一拖再拖。
直到今年5月，亚心医院儿童先心病诊疗专家来到宁夏吴忠市筛查。结果显示，马丹的心肌已出现肥大，如再不进行手术，随时可能因脑部缺血导致猝死。经审批，她和其他10名特困先心患儿一起获得手术全免名额。
亚心医院总经理叶红介绍，因地域、经济及医疗卫生条件等原因，宁夏吴忠地区儿童先天性心脏病发病率是东部地区的近两倍，许多先心病患儿错失治疗时机，亟需社会关注。
2000年起，该院专家赴湖北、湖南、安徽、河南、江西、新疆、西藏等地开展义诊筛查，免费为3万多名孩子进行心脏检查，并通过多个爱心项目，累计为8000多名贫困先心病患儿实施减免费手术。