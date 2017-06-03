武汉53个高考考点准备就绪图文：承诺离校不留一片纸屑图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”安检须在监控下进行高考期间考生可免费乘公交武汉多部门出招服务考生我省校园跑道标准出炉
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 第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
楚天都市报电子版
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9 教卫 2017.6.3 星期六
图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
    楚天都市报讯 图为：医生为患儿做检查

    楚天都市报讯（记者刘迅 通讯员吕惠 雷薇）跨越1500多公里，日前，11名宁夏回族自治区的贫困先心患儿在亚心医院接受免费“补心”手术，平均每人节省医药费约3.5万元。昨日，孩子们已成功手术，一周后可出院回家。
    在武汉亚洲心脏病医院，除1位小患儿因身体情况推迟手术外，10名患儿陆续完成“补心”。13岁女孩马丹前年在当地查出先天性心脏病，必须尽快手术。但因家庭困难，难以支付手术费用，手术治疗一拖再拖。
    直到今年5月，亚心医院儿童先心病诊疗专家来到宁夏吴忠市筛查。结果显示，马丹的心肌已出现肥大，如再不进行手术，随时可能因脑部缺血导致猝死。经审批，她和其他10名特困先心患儿一起获得手术全免名额。
    亚心医院总经理叶红介绍，因地域、经济及医疗卫生条件等原因，宁夏吴忠地区儿童先天性心脏病发病率是东部地区的近两倍，许多先心病患儿错失治疗时机，亟需社会关注。
    2000年起，该院专家赴湖北、湖南、安徽、河南、江西、新疆、西藏等地开展义诊筛查，免费为3万多名孩子进行心脏检查，并通过多个爱心项目，累计为8000多名贫困先心病患儿实施减免费手术。


   