查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·武汉53个高考考点准备就绪 ·图文：承诺离校不留一片纸屑 ·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心” ·安检须在监控下进行 ·高考期间考生可免费乘公交 ·武汉多部门出招服务考生 ·我省校园跑道标准出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉53个高考考点准备就绪 · 图文：承诺离校不留一片纸屑 · 图文：宁夏11名患儿来汉免费“ · 安检须在监控下进行 · 高考期间考生可免费乘公交 · 武汉多部门出招服务考生 · 我省校园跑道标准出炉 9 教卫 2017.6.3 星期六 高三考生开誓师大会 图文：承诺离校不留一片纸屑 楚天都市报讯 图为：高三学子（红衣）向学弟学妹赠送教辅和笔记资料



楚天都市报讯（记者张屏 通讯员罗先南）昨日早上8时，江夏实验高中操场上旌旗招展，在励志歌曲《相信自己》的旋律中，该校高一、高二的学弟学妹们高喊着“决战高考你最强，金榜题名创辉煌”的口号，列队欢迎800多名身穿红色T恤的高三学子步入操场，为高考生们送上祝福。

随后，高三学生代表刘缘上台宣誓，承诺将积极备战高考、文明绿色离校，“不留下一片纸屑”；而在赠书环节，高三18个班的代表说着“明年加油”，一一向高二对应班级交付了教辅、笔记、画册等资料，共计1000余册。“每年高考前，我们都会举办誓师大会，不仅是为高考生鼓劲，更是对‘高考精神’的传承。而且，学弟学妹的‘监督’还很有效——这两年，已经没有毕业生撕书丢书了。”该校校长谭东林说。





