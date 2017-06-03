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第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
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武汉53个高考考点准备就绪
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图文：承诺离校不留一片纸屑
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安检须在监控下进行
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高考期间考生可免费乘公交
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武汉多部门出招服务考生
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我省校园跑道标准出炉
9
教卫
2017.6.3 星期六
高三考生开誓师大会
图文：承诺离校不留一片纸屑
楚天都市报讯 图为：高三学子（红衣）向学弟学妹赠送教辅和笔记资料
楚天都市报讯（记者张屏 通讯员罗先南）昨日早上8时，江夏实验高中操场上旌旗招展，在励志歌曲《相信自己》的旋律中，该校高一、高二的学弟学妹们高喊着“决战高考你最强，金榜题名创辉煌”的口号，列队欢迎800多名身穿红色T恤的高三学子步入操场，为高考生们送上祝福。
随后，高三学生代表刘缘上台宣誓，承诺将积极备战高考、文明绿色离校，“不留下一片纸屑”；而在赠书环节，高三18个班的代表说着“明年加油”，一一向高二对应班级交付了教辅、笔记、画册等资料，共计1000余册。“每年高考前，我们都会举办誓师大会，不仅是为高考生鼓劲，更是对‘高考精神’的传承。而且，学弟学妹的‘监督’还很有效——这两年，已经没有毕业生撕书丢书了。”该校校长谭东林说。