武汉53个高考考点准备就绪图文：承诺离校不留一片纸屑图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”安检须在监控下进行高考期间考生可免费乘公交武汉多部门出招服务考生我省校园跑道标准出炉
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 第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
楚天都市报电子版
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9 教卫 2017.6.3 星期六
高三考生开誓师大会
图文：承诺离校不留一片纸屑
    楚天都市报讯 图为：高三学子（红衣）向学弟学妹赠送教辅和笔记资料

    楚天都市报讯（记者张屏 通讯员罗先南）昨日早上8时，江夏实验高中操场上旌旗招展，在励志歌曲《相信自己》的旋律中，该校高一、高二的学弟学妹们高喊着“决战高考你最强，金榜题名创辉煌”的口号，列队欢迎800多名身穿红色T恤的高三学子步入操场，为高考生们送上祝福。
    随后，高三学生代表刘缘上台宣誓，承诺将积极备战高考、文明绿色离校，“不留下一片纸屑”；而在赠书环节，高三18个班的代表说着“明年加油”，一一向高二对应班级交付了教辅、笔记、画册等资料，共计1000余册。“每年高考前，我们都会举办誓师大会，不仅是为高考生鼓劲，更是对‘高考精神’的传承。而且，学弟学妹的‘监督’还很有效——这两年，已经没有毕业生撕书丢书了。”该校校长谭东林说。


   