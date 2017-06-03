查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·武汉53个高考考点准备就绪 ·图文：承诺离校不留一片纸屑 ·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心” ·安检须在监控下进行 ·高考期间考生可免费乘公交 ·武汉多部门出招服务考生 ·我省校园跑道标准出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉53个高考考点准备就绪 · 图文：承诺离校不留一片纸屑 · 图文：宁夏11名患儿来汉免费“ · 安检须在监控下进行 · 高考期间考生可免费乘公交 · 武汉多部门出招服务考生 · 我省校园跑道标准出炉 9 教卫 2017.6.3 星期六 武汉53个高考考点准备就绪 考试期间考点周边禁止施工 1号线降速减噪 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）距离高考只剩不到一周，武汉53个考点准备情况如何？记者昨从武汉高考考前准备工作部门联动会上获悉，全市所有考点已完成考前准备。即日起至6月7日、6月14日至6月20日期间，每天18时至次日7时，全市范围内禁止施工。

据统计，今年武汉市共有52204人报名参加高考，全市共设考点53处，1515个考场，13个试卷保密室。所有保密室都已经过保密部门验收合格，安装有远程电子监控。武汉市将在6月5日领取高考试卷，试卷运输车辆为中国邮政专用密封车。高考成绩在6月23日发布。记者在东湖中学考点看到，该校的考场、考务室、保密室等已经准备就绪。

据悉，为了让中高考考生有安静的考试环境，6月7日、8日和6月20日、21日，武汉市所有考点周边200米范围内的施工现场禁止施工。即日起至6月7日，6月14日至6月20日，每日18：00至次日7:00，全市范围内禁止施工。

“两考”期间，1号线列车运行限速由80km/h降至65km/h，以减少列车运行过程中轮轨之间的摩擦和撞击声。除紧急情况外，1号线取消进站及发车鸣笛，减少声源。英语听力考试期间，1号线临近考点学校的车站关闭车站自动广播，改为人工方式引导乘客乘车，行经各考点的公交车辆严禁鸣笛，保持低速行驶，将电子语音报站器调制静音。





