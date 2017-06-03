查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 楚动
第12版 : 时事
第13版 : 沸腾娱
第14版 : 重案组
第15版 : 史海
第16版 : 视界
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 城事
第6版 : 现场
第7版 : 荆楚
第8版 : 经济
第9版 : 教卫
·
武汉53个高考考点准备就绪
·
图文：承诺离校不留一片纸屑
·
图文：宁夏11名患儿来汉免费“
·
安检须在监控下进行
·
高考期间考生可免费乘公交
·
武汉多部门出招服务考生
·
我省校园跑道标准出炉
9
教卫
2017.6.3 星期六
武汉53个高考考点准备就绪
考试期间考点周边禁止施工 1号线降速减噪
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）距离高考只剩不到一周，武汉53个考点准备情况如何？记者昨从武汉高考考前准备工作部门联动会上获悉，全市所有考点已完成考前准备。即日起至6月7日、6月14日至6月20日期间，每天18时至次日7时，全市范围内禁止施工。
据统计，今年武汉市共有52204人报名参加高考，全市共设考点53处，1515个考场，13个试卷保密室。所有保密室都已经过保密部门验收合格，安装有远程电子监控。武汉市将在6月5日领取高考试卷，试卷运输车辆为中国邮政专用密封车。高考成绩在6月23日发布。记者在东湖中学考点看到，该校的考场、考务室、保密室等已经准备就绪。
据悉，为了让中高考考生有安静的考试环境，6月7日、8日和6月20日、21日，武汉市所有考点周边200米范围内的施工现场禁止施工。即日起至6月7日，6月14日至6月20日，每日18：00至次日7:00，全市范围内禁止施工。
“两考”期间，1号线列车运行限速由80km/h降至65km/h，以减少列车运行过程中轮轨之间的摩擦和撞击声。除紧急情况外，1号线取消进站及发车鸣笛，减少声源。英语听力考试期间，1号线临近考点学校的车站关闭车站自动广播，改为人工方式引导乘客乘车，行经各考点的公交车辆严禁鸣笛，保持低速行驶，将电子语音报站器调制静音。