武汉53个高考考点准备就绪图文：承诺离校不留一片纸屑图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”安检须在监控下进行高考期间考生可免费乘公交武汉多部门出招服务考生我省校园跑道标准出炉
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 第9版 教卫
·武汉53个高考考点准备就绪
·图文：承诺离校不留一片纸屑
·图文：宁夏11名患儿来汉免费“补心”
·安检须在监控下进行
·高考期间考生可免费乘公交
·武汉多部门出招服务考生
·我省校园跑道标准出炉
楚天都市报电子版
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9 教卫 2017.6.3 星期六
武汉53个高考考点准备就绪
考试期间考点周边禁止施工 1号线降速减噪
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）距离高考只剩不到一周，武汉53个考点准备情况如何？记者昨从武汉高考考前准备工作部门联动会上获悉，全市所有考点已完成考前准备。即日起至6月7日、6月14日至6月20日期间，每天18时至次日7时，全市范围内禁止施工。
    据统计，今年武汉市共有52204人报名参加高考，全市共设考点53处，1515个考场，13个试卷保密室。所有保密室都已经过保密部门验收合格，安装有远程电子监控。武汉市将在6月5日领取高考试卷，试卷运输车辆为中国邮政专用密封车。高考成绩在6月23日发布。记者在东湖中学考点看到，该校的考场、考务室、保密室等已经准备就绪。
    据悉，为了让中高考考生有安静的考试环境，6月7日、8日和6月20日、21日，武汉市所有考点周边200米范围内的施工现场禁止施工。即日起至6月7日，6月14日至6月20日，每日18：00至次日7:00，全市范围内禁止施工。
    “两考”期间，1号线列车运行限速由80km/h降至65km/h，以减少列车运行过程中轮轨之间的摩擦和撞击声。除紧急情况外，1号线取消进站及发车鸣笛，减少声源。英语听力考试期间，1号线临近考点学校的车站关闭车站自动广播，改为人工方式引导乘客乘车，行经各考点的公交车辆严禁鸣笛，保持低速行驶，将电子语音报站器调制静音。


 