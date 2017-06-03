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8
经济
2017.6.3 星期六
海南航空下周来汉招空姐
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员陈少强）记者昨日获悉，海南航空2017年全球乘务员招聘武汉站，将于6月6日在武汉帝盛酒店启动。
据介绍，去年海南航空在全球共组织123场招聘面试，吸引了逾3.7万人报名。今年，海南航空继续在国内外开展百余场招聘，并扩大招聘人数，特别面向外语水平较好、具备良好的服务意识和职业认同感的应聘者开展选拔。
由于武汉高校云集，在校大学生数量稳居国内前三，生源素质也非常高，近几年，南航、东航、海航等各大航空公司每年都将招聘的主战场设在武汉，并且在招聘人数上不设上限，只要符合条件就会录取。
更多关于海南航空乘务员的招聘信息，可登录海航集团人才社区网或关注“海南航空乘务员招聘”官方微信平台了解。海航承诺，招聘工作从未通过任何中介或个人组织进行，不收取任何费用。