查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·广告 ·武汉买家网购生鲜水果受影响 ·智能办税服务厅里不用排队 ·海南航空下周来汉招空姐 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 武汉买家网购生鲜水果受影响 · 智能办税服务厅里不用排队 · 海南航空下周来汉招空姐 · 开奖公告 8 经济 2017.6.3 星期六 海南航空下周来汉招空姐 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员陈少强）记者昨日获悉，海南航空2017年全球乘务员招聘武汉站，将于6月6日在武汉帝盛酒店启动。

据介绍，去年海南航空在全球共组织123场招聘面试，吸引了逾3.7万人报名。今年，海南航空继续在国内外开展百余场招聘，并扩大招聘人数，特别面向外语水平较好、具备良好的服务意识和职业认同感的应聘者开展选拔。

由于武汉高校云集，在校大学生数量稳居国内前三，生源素质也非常高，近几年，南航、东航、海航等各大航空公司每年都将招聘的主战场设在武汉，并且在招聘人数上不设上限，只要符合条件就会录取。

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