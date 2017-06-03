查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·广告 ·武汉买家网购生鲜水果受影响 ·智能办税服务厅里不用排队 ·海南航空下周来汉招空姐 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 武汉买家网购生鲜水果受影响 · 智能办税服务厅里不用排队 · 海南航空下周来汉招空姐 · 开奖公告 8 经济 2017.6.3 星期六 武汉纳税人网上办税超六成 智能办税服务厅里不用排队 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员张大平 张萌 叶翩）记者昨从武汉市国税局了解到，自去年10月“汉十条”推出后，武汉纳税人网上办税超过60%，网上办税成为首选。

万一有纳税人对网络办理流程不熟悉，遇到了困难，又怕去大厅窗口排队，怎么办？武汉国税正在打造的智能办税服务厅能很好地解决这一问题。

记者昨日来到东西湖区国税局智能办税服务厅，大厅内没有一个窗口，只有一排排电脑，看着像个网吧。纳税人坐在电脑前办理相关业务，电脑旁的PAD上有详细指导。大厅里还有众多的自助办税机，方便纳税人自助办税。工作人员穿梭其中，随时解决办税人遇到的问题。一家工程公司的会计于先生说，以前排队办理业务起码要半个小时，现在不用排队，挺方便。

据介绍，这里是全省首家全职能、智能化办税服务厅，不仅用网上办税设备，让纳税人所有事项“一网办结”。“网上办税率超六成，武汉这一比例超过了全国同类城市。”武汉市国税局局长姜锋透露，武汉市国税局将进一步推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用，做到网上提供资料，不再重复提交、循环证明。





