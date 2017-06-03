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 第8版 经济
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楚天都市报电子版
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8 经济 2017.6.3 星期六
武汉纳税人网上办税超六成
智能办税服务厅里不用排队
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员张大平 张萌 叶翩）记者昨从武汉市国税局了解到，自去年10月“汉十条”推出后，武汉纳税人网上办税超过60%，网上办税成为首选。
    万一有纳税人对网络办理流程不熟悉，遇到了困难，又怕去大厅窗口排队，怎么办？武汉国税正在打造的智能办税服务厅能很好地解决这一问题。
    记者昨日来到东西湖区国税局智能办税服务厅，大厅内没有一个窗口，只有一排排电脑，看着像个网吧。纳税人坐在电脑前办理相关业务，电脑旁的PAD上有详细指导。大厅里还有众多的自助办税机，方便纳税人自助办税。工作人员穿梭其中，随时解决办税人遇到的问题。一家工程公司的会计于先生说，以前排队办理业务起码要半个小时，现在不用排队，挺方便。
    据介绍，这里是全省首家全职能、智能化办税服务厅，不仅用网上办税设备，让纳税人所有事项“一网办结”。“网上办税率超六成，武汉这一比例超过了全国同类城市。”武汉市国税局局长姜锋透露，武汉市国税局将进一步推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用，做到网上提供资料，不再重复提交、循环证明。


   