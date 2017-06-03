查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·广告 ·武汉买家网购生鲜水果受影响 ·智能办税服务厅里不用排队 ·海南航空下周来汉招空姐 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 武汉买家网购生鲜水果受影响 · 智能办税服务厅里不用排队 · 海南航空下周来汉招空姐 · 开奖公告 8 经济 2017.6.3 星期六 顺丰菜鸟掐架 国家邮政局紧急介入 武汉买家网购生鲜水果受影响 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲）在淘宝上买的东西，已经不能通过顺丰快递送到家了。昨日，顺丰和菜鸟矛盾公开爆发，不少消费者感到十分突然。记者发现，眼下正是杨梅、荔枝、樱桃等新鲜水果的销售高峰，不少订单受到影响。

前日凌晨，顺丰与菜鸟平台的数据接口断链，截至当日中午，顺丰在淘宝平台上的所有包裹回传物流信息均已关闭。针对此事，菜鸟方面迅速回应：系顺丰单方面主动为之，事发突然，正在与对方紧急沟通。而顺丰其后则发声表示，起因是菜鸟方面断数据接口在先。

顺丰和菜鸟两大物流巨头在这节骨眼上闹矛盾，让不少消费者叫苦。眼下，樱桃、荔枝、杨梅、芒果等生鲜农产品正是通过网络销售的旺季，很多卖家都是用顺丰快递发货。

记者昨日在淘宝平台上询问多家水果卖家，对方均表示以前是用顺丰物流，现在只能用其他物流发货，送达时间上可能会有延迟。一位卖家告诉记者，淘宝后台的物流选项中已经没有顺丰的选项了，发了也填不了单号。“就算用顺丰把货发出去了，但在平台上没有记录，无法收款。另外，发货后还有被投诉延迟发货的风险和买家收到货后申请退款的风险。”

目前，国家邮政局就此事发布快递服务消费提示。表示对此事高度重视，及时与当事双方高层进行沟通，强调要讲政治、顾大局，寻求解决问题的最大公约数，切实维护市场秩序和消费者合法权益，决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。

双方最新回应是：菜鸟方面表示，本来是智能快递柜信息合作的问题，却瞬间被顺丰升级，停掉了顺丰返回给淘宝平台的所有物流信息。顺丰方面昨日最新声明，自即日起不再对外界评论作任何回应，集中精力服务客户、切实维护市场秩序，全力服务好丰巢5000万用户，保证寄递渠道畅通。

业内人士分析称，大数据的重要性不言而喻，电商物流的竞争在不断升级。但企业纠纷中受影响的是商家和消费者，使得网购购物体验变差，最终影响商家生意和平台信誉。





