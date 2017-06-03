广告武汉买家网购生鲜水果受影响智能办税服务厅里不用排队海南航空下周来汉招空姐开奖公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 经济
·广告
·武汉买家网购生鲜水果受影响
·智能办税服务厅里不用排队
·海南航空下周来汉招空姐
·开奖公告
楚天都市报电子版
----  
 
8 经济 2017.6.3 星期六
顺丰菜鸟掐架 国家邮政局紧急介入
武汉买家网购生鲜水果受影响
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲）在淘宝上买的东西，已经不能通过顺丰快递送到家了。昨日，顺丰和菜鸟矛盾公开爆发，不少消费者感到十分突然。记者发现，眼下正是杨梅、荔枝、樱桃等新鲜水果的销售高峰，不少订单受到影响。
    前日凌晨，顺丰与菜鸟平台的数据接口断链，截至当日中午，顺丰在淘宝平台上的所有包裹回传物流信息均已关闭。针对此事，菜鸟方面迅速回应：系顺丰单方面主动为之，事发突然，正在与对方紧急沟通。而顺丰其后则发声表示，起因是菜鸟方面断数据接口在先。
    顺丰和菜鸟两大物流巨头在这节骨眼上闹矛盾，让不少消费者叫苦。眼下，樱桃、荔枝、杨梅、芒果等生鲜农产品正是通过网络销售的旺季，很多卖家都是用顺丰快递发货。
    记者昨日在淘宝平台上询问多家水果卖家，对方均表示以前是用顺丰物流，现在只能用其他物流发货，送达时间上可能会有延迟。一位卖家告诉记者，淘宝后台的物流选项中已经没有顺丰的选项了，发了也填不了单号。“就算用顺丰把货发出去了，但在平台上没有记录，无法收款。另外，发货后还有被投诉延迟发货的风险和买家收到货后申请退款的风险。”
    目前，国家邮政局就此事发布快递服务消费提示。表示对此事高度重视，及时与当事双方高层进行沟通，强调要讲政治、顾大局，寻求解决问题的最大公约数，切实维护市场秩序和消费者合法权益，决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。
    双方最新回应是：菜鸟方面表示，本来是智能快递柜信息合作的问题，却瞬间被顺丰升级，停掉了顺丰返回给淘宝平台的所有物流信息。顺丰方面昨日最新声明，自即日起不再对外界评论作任何回应，集中精力服务客户、切实维护市场秩序，全力服务好丰巢5000万用户，保证寄递渠道畅通。
    业内人士分析称，大数据的重要性不言而喻，电商物流的竞争在不断升级。但企业纠纷中受影响的是商家和消费者，使得网购购物体验变差，最终影响商家生意和平台信誉。


   