查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 荆楚 ·图文：宜昌举行我省首个生态市民日 ·图文：400元暖了婆婆心 ·挖蜈蚣的老汉救下小生命 ·红安邀你认领爱心苕 ·图文：十堰门诊导医首用机器人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：宜昌举行我省首个生态市民 · 图文：400元暖了婆婆心 · 挖蜈蚣的老汉救下小生命 · 红安邀你认领爱心苕 · 图文：十堰门诊导医首用机器人 7 荆楚 2017.6.3 星期六 图文：十堰门诊导医首用机器人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕 通讯员梁时荣 王慧）“你好，请问急诊科在哪里？”“急诊大厅在你的左手5米处。”1日，在十堰市太和医院，一名叫“酷奇”的机器人正在与就医市民互动交流。

这家医院在十堰市率先引进机器人做导医。当天上午，机器人“酷奇”被众人围观。只见他身体洁白圆滚，头上戴着眼镜，颇有几分“博士范”。“你叫什么名字？”一位小朋友好奇地问。“酷奇”认真回答：“你好，我是cooky，中文名字叫酷奇，很高兴认识你。”

“酷奇”除了会说话、会卖萌、语言清晰、思路敏捷外，它还会走路。在工作人员的指令下，只见它在医院门诊大厅走来走去。太和医院信息资源部主任谢多双介绍，目前，酷奇可以通过问答的形式为大家提供医院的科室分布和就医流程。除此之外，它还储备了门诊指南、住院指南、医保农合、专家风采、专科特色等内容。下一步，这个机器人还将提供缴费、挂号、查询、坐诊专家等服务。





