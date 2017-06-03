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第7版 荆楚
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·图文：十堰门诊导医首用机器人
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图文：十堰门诊导医首用机器人
7
荆楚
2017.6.3 星期六
图文：十堰门诊导医首用机器人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕 通讯员梁时荣 王慧）“你好，请问急诊科在哪里？”“急诊大厅在你的左手5米处。”1日，在十堰市太和医院，一名叫“酷奇”的机器人正在与就医市民互动交流。
这家医院在十堰市率先引进机器人做导医。当天上午，机器人“酷奇”被众人围观。只见他身体洁白圆滚，头上戴着眼镜，颇有几分“博士范”。“你叫什么名字？”一位小朋友好奇地问。“酷奇”认真回答：“你好，我是cooky，中文名字叫酷奇，很高兴认识你。”
“酷奇”除了会说话、会卖萌、语言清晰、思路敏捷外，它还会走路。在工作人员的指令下，只见它在医院门诊大厅走来走去。太和医院信息资源部主任谢多双介绍，目前，酷奇可以通过问答的形式为大家提供医院的科室分布和就医流程。除此之外，它还储备了门诊指南、住院指南、医保农合、专家风采、专科特色等内容。下一步，这个机器人还将提供缴费、挂号、查询、坐诊专家等服务。