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第7版 荆楚
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·红安邀你认领爱心苕
·图文：十堰门诊导医首用机器人
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红安邀你认领爱心苕
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荆楚
2017.6.3 星期六
红安邀你认领爱心苕
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者梁传松 通讯员毛红平）吃过板栗香味的红苕么？红安的红苕，就有一股板栗香味。昨日，记者从“红安苕”产业精准脱贫助推联席会暨爱心“红安苕”活动发布会上了解到，爱心人士和爱心企业只要资助红安贫困户种植红安苕，便可得到相应回报。红安邀请社会爱心人士和爱心企业认领网红高端红安苕。
据了解，贫困户每种植一亩红安苕，可收入1800元。5位爱心人士各资助520元钱给贫困户种一亩红安苕，将获得180斤红安苕的回报。由湖北根聚地公司代为保管，从8月份开始，根据爱心人士的需求，分6个月或一次性快递送到家。
贫困户每种植一亩红安苕，由爱心企业资助2680元（每家爱心企业至少资助一亩红安苕的种植），公司代为储藏、分级、清理、包装及快递，爱心企业可获得由贫困户种植的920斤红安苕作为回报。
记者从红安宣传部了解到，红安苕是国家地理标志保护产品，红苕产业已被红安县列入战略性产业发展规划，红安县计划在“十三五”期间，将“红安苕”打造成享誉全国的绿色食品。