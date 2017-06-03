查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 荆楚 ·图文：宜昌举行我省首个生态市民日 ·图文：400元暖了婆婆心 ·挖蜈蚣的老汉救下小生命 ·红安邀你认领爱心苕 ·图文：十堰门诊导医首用机器人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：宜昌举行我省首个生态市民 · 图文：400元暖了婆婆心 · 挖蜈蚣的老汉救下小生命 · 红安邀你认领爱心苕 · 图文：十堰门诊导医首用机器人 7 荆楚 2017.6.3 星期六 红安邀你认领爱心苕 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者梁传松 通讯员毛红平）吃过板栗香味的红苕么？红安的红苕，就有一股板栗香味。昨日，记者从“红安苕”产业精准脱贫助推联席会暨爱心“红安苕”活动发布会上了解到，爱心人士和爱心企业只要资助红安贫困户种植红安苕，便可得到相应回报。红安邀请社会爱心人士和爱心企业认领网红高端红安苕。

据了解，贫困户每种植一亩红安苕，可收入1800元。5位爱心人士各资助520元钱给贫困户种一亩红安苕，将获得180斤红安苕的回报。由湖北根聚地公司代为保管，从8月份开始，根据爱心人士的需求，分6个月或一次性快递送到家。

贫困户每种植一亩红安苕，由爱心企业资助2680元（每家爱心企业至少资助一亩红安苕的种植），公司代为储藏、分级、清理、包装及快递，爱心企业可获得由贫困户种植的920斤红安苕作为回报。

记者从红安宣传部了解到，红安苕是国家地理标志保护产品，红苕产业已被红安县列入战略性产业发展规划，红安县计划在“十三五”期间，将“红安苕”打造成享誉全国的绿色食品。





