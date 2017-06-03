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第7版 荆楚
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荆楚
2017.6.3 星期六
与丈夫吵架 狠心妈妈将刚满月的女儿扔到山里
挖蜈蚣的老汉救下小生命
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏 通讯员汪莎 刘家琪）与丈夫吵架后，孝感一女子竟然将刚出生一个月的女儿，扔到了应城一山中。所幸被一名挖蜈蚣的老汉发现，女婴得救。昨日，记者从应城警方获悉，这名狠心妈妈因涉嫌遗弃罪被公安机关刑事拘留。
5月7日，阴雾蒙蒙，空气潮湿，正是要下大雨的前兆，也是山林中挖蜈蚣的绝佳时机。早上9点多，应城市田店镇汪凡村村民老凡骑着摩托车，沿着山路赶早来到“有名店”山上挖蜈蚣。
挖着挖着，老凡听到不远处有婴儿的啼哭声。老凡循着啼哭声慢慢找过去，最终在一棵松树下发现一个襁褓，襁褓上又盖了一层毛毯，老凡上前轻轻揭开毛毯，发现一个白白嫩嫩的婴儿。婴儿看到老凡竟停止了啼哭,望着老凡，老凡四处寻找并未发现其他人踪迹，便在这婴儿旁边守了半个钟头，然而还是没有人来找。
老凡赶紧跟老伴打了一个电话，不一会，老凡的老伴带着几个村民一起上山来，将婴儿救下。回到家，大家给婴儿换洗,发现是个女婴，大概满月不久，随身物品里没有发现任何与婴儿身份相关的物件，大家商量后向田店派出所报了警。
田店派出所民警立刻赶往暂时收养女婴的农户家中，进行拍照取证，同时协助农户将该女婴送往应城市妇幼保健院进行身体检查，经检查，女婴无任何身体疾病，十分健康。
田店派出所随即展开立案侦查。一周后，遗弃女婴的狠心妈妈小红（化名）迫于压力到田店派出所投案自首。
小红今年不满20岁，是应城市田店镇汪凡村人，两年前嫁到孝感市某乡镇，之前已经生了一个儿子，今年4月6日又在孝感生下女儿。平时都是小红一个人带两个孩子，自己都还不成熟的小红没多少带小孩的经验，十分心烦。
5月7日早上，小红又因琐事与丈夫吵架，一气之下，便赌气搭乘班车把女儿带回自己娘家应城市田店镇汪凡村，然后选择了一个偏僻的位置将女儿丢弃。
面对民警，小红表示自己丢弃女儿后又后悔了，曾搭车返回山上寻找。目前，小红因涉嫌遗弃罪被刑事拘留。