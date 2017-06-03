查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 荆楚 ·图文：宜昌举行我省首个生态市民日 ·图文：400元暖了婆婆心 ·挖蜈蚣的老汉救下小生命 ·红安邀你认领爱心苕 ·图文：十堰门诊导医首用机器人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：宜昌举行我省首个生态市民 · 图文：400元暖了婆婆心 · 挖蜈蚣的老汉救下小生命 · 红安邀你认领爱心苕 · 图文：十堰门诊导医首用机器人 7 荆楚 2017.6.3 星期六 与丈夫吵架 狠心妈妈将刚满月的女儿扔到山里 挖蜈蚣的老汉救下小生命 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏 通讯员汪莎 刘家琪）与丈夫吵架后，孝感一女子竟然将刚出生一个月的女儿，扔到了应城一山中。所幸被一名挖蜈蚣的老汉发现，女婴得救。昨日，记者从应城警方获悉，这名狠心妈妈因涉嫌遗弃罪被公安机关刑事拘留。

5月7日，阴雾蒙蒙，空气潮湿，正是要下大雨的前兆，也是山林中挖蜈蚣的绝佳时机。早上9点多，应城市田店镇汪凡村村民老凡骑着摩托车，沿着山路赶早来到“有名店”山上挖蜈蚣。

挖着挖着，老凡听到不远处有婴儿的啼哭声。老凡循着啼哭声慢慢找过去，最终在一棵松树下发现一个襁褓，襁褓上又盖了一层毛毯，老凡上前轻轻揭开毛毯，发现一个白白嫩嫩的婴儿。婴儿看到老凡竟停止了啼哭,望着老凡，老凡四处寻找并未发现其他人踪迹，便在这婴儿旁边守了半个钟头，然而还是没有人来找。

老凡赶紧跟老伴打了一个电话，不一会，老凡的老伴带着几个村民一起上山来，将婴儿救下。回到家，大家给婴儿换洗,发现是个女婴，大概满月不久，随身物品里没有发现任何与婴儿身份相关的物件，大家商量后向田店派出所报了警。

田店派出所民警立刻赶往暂时收养女婴的农户家中，进行拍照取证，同时协助农户将该女婴送往应城市妇幼保健院进行身体检查，经检查，女婴无任何身体疾病，十分健康。

田店派出所随即展开立案侦查。一周后，遗弃女婴的狠心妈妈小红（化名）迫于压力到田店派出所投案自首。

小红今年不满20岁，是应城市田店镇汪凡村人，两年前嫁到孝感市某乡镇，之前已经生了一个儿子，今年4月6日又在孝感生下女儿。平时都是小红一个人带两个孩子，自己都还不成熟的小红没多少带小孩的经验，十分心烦。

5月7日早上，小红又因琐事与丈夫吵架，一气之下，便赌气搭乘班车把女儿带回自己娘家应城市田店镇汪凡村，然后选择了一个偏僻的位置将女儿丢弃。

面对民警，小红表示自己丢弃女儿后又后悔了，曾搭车返回山上寻找。目前，小红因涉嫌遗弃罪被刑事拘留。





