查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 荆楚 ·图文：宜昌举行我省首个生态市民日 ·图文：400元暖了婆婆心 ·挖蜈蚣的老汉救下小生命 ·红安邀你认领爱心苕 ·图文：十堰门诊导医首用机器人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：宜昌举行我省首个生态市民 · 图文：400元暖了婆婆心 · 挖蜈蚣的老汉救下小生命 · 红安邀你认领爱心苕 · 图文：十堰门诊导医首用机器人 7 荆楚 2017.6.3 星期六 民警抓到骗子后依法退赃 图文：400元暖了婆婆心 楚天都市报讯 图为：民警退还婆婆被骗走的400元



楚天都市报讯（记者陈俊 通讯员胡良志）恩施市一名78岁的卖菜婆婆被骗400元，在派出所伤心落泪，民警看了心里难过，微信里筹款捐给婆婆（本报1日曾报道）。昨日一早，恩施警方动用多种力量将街头用假币行骗的两名嫌疑人抓获，下午民警赶去菜摊前又将追回的400元还给婆婆，费了好大劲，老人才肯收下。

恩施警方介绍，只有将坏人绳之以法才能让百姓满意，所以，当日给婆婆捐款后，民警一直不放弃抓捕。很快，警方锁定一名嫌疑人的藏匿地点，并掌握到两名骗子经常结伙在民大医院附近作案。昨日一早，嫌疑人相继出现，两人正在窃窃私语时，蹲守的民警果断出击将二人控制，现场从其中一人的挎包内缴获10张100元面值的假币。经询问，嫌疑人张某、马某交代了采取“以零换整”的方式诈骗婆婆现金的行为，并供述，近两个月以来，采用同样的方式诈骗多人。

昨日下午，办好发还赃款手续后，土桥派出所民警来到婆婆经常卖菜的地方，在菜摊前将400元被骗的钱递到婆婆面前。“你们都给我捐了好多钱了，这个我不能收。”婆婆将双手背在身后，怎么也不肯接这400元。一旁许多市民见民警围着婆婆，也都围过来看热闹。“婆婆，那是我们民警给您捐的钱，这才是从骗子那追回的赃款，性质不同的，您得收下。”民警反复耐心解释，婆婆这才伸手接过钱，“谢谢你们，警察真是好同志。”婆婆不住地感谢。

民警离开时，婆婆不停挥手，一旁围观的市民也啧啧称赞，警察真是好样的！





