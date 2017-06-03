查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 荆楚 ·图文：宜昌举行我省首个生态市民日 ·图文：400元暖了婆婆心 ·挖蜈蚣的老汉救下小生命 ·红安邀你认领爱心苕 ·图文：十堰门诊导医首用机器人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：宜昌举行我省首个生态市民 · 图文：400元暖了婆婆心 · 挖蜈蚣的老汉救下小生命 · 红安邀你认领爱心苕 · 图文：十堰门诊导医首用机器人 7 荆楚 2017.6.3 星期六 图文：宜昌举行我省首个生态市民日 羽毛球世界冠军带着千余市民骑单车 楚天都市报讯 图为：羽毛球世界冠军魏轶力带着市民骑行共享单车



楚天都市报讯（记者陈俊 通讯员邓华丽）“生态环保生活从家庭点滴做起！”昨日，宜昌市西陵区在长江之滨开展我省首个“生态市民日”主题活动，免费向20万家庭发放生态家庭手账，宜昌籍羽毛球世界冠军魏轶力带着千余市民骑行共享单车，倡导“绿色生活从家庭开始”。

当日上午，环保达人、环保小卫士和公益环保组织代表齐聚宜昌滨江绿道，150名小学生来到长江边，共绘“蓝天绿水”的母亲河。西陵区赠送给市民的生态家庭手账就是一本家庭生态流水账记事本，包括“生态公约”和“月支出水电气费记载”。该区区委书记卢斌说：“从点滴小事和每个人做起，通过家庭记录相沿成习，给生态家庭建设产生积极影响。”

随后，曾获羽毛球世界冠军的宜昌姑娘魏轶力作为“生态市民”形象大使，带领1000多名市民集体骑共享单车出行，向更多市民发出加入到生态大家庭的倡议。





