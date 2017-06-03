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工商调查涉事美容店
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现场
2017.6.3 星期六
农民工拔火罐被索2280元
工商调查涉事美容店
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）农民工孙先生去常青五路的“缔梵国际”美容店做保健，拔了6个火罐后，店家称按个收费，服务总价2280元，孙先生觉得店家事前未告知他消费价格，如此收费很不合理。对此，店家称孙先生做的项目是“经络排毒”，事前告知孙先生收费标准，也经过其本人同意（见本报6月1日报道）。昨日，江汉区工商分局第七工商所对此开展调查。
工作人员介绍，前日他们已到店面了解情况，但店内负责人不在，昨日上午该店负责人到所内接受调查。
昨日下午，孙先生也和工友到工商所，向工商工作人员反映情况，投诉该店。
该所工作人员表示，将对店家是否明码标价、是否告知消费者价格等情况展开调查。另外，该店消费价格是否合理，他们也会与物价部门取得联系，进行界定。