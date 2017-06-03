查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃 ·图文：公交轮胎一周被割了六次 ·图文：男乘客用刀扎伤公交司机 ·男子公汽内晕倒好心司机紧急送医 ·工商调查涉事美容店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：车流滚滚 家长无奈装双层 · 图文：公交轮胎一周被割了六次 · 图文：男乘客用刀扎伤公交司机 · 男子公汽内晕倒好心司机紧急送医 · 工商调查涉事美容店 6 现场 2017.6.3 星期六 农民工拔火罐被索2280元 工商调查涉事美容店 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）农民工孙先生去常青五路的“缔梵国际”美容店做保健，拔了6个火罐后，店家称按个收费，服务总价2280元，孙先生觉得店家事前未告知他消费价格，如此收费很不合理。对此，店家称孙先生做的项目是“经络排毒”，事前告知孙先生收费标准，也经过其本人同意（见本报6月1日报道）。昨日，江汉区工商分局第七工商所对此开展调查。

工作人员介绍，前日他们已到店面了解情况，但店内负责人不在，昨日上午该店负责人到所内接受调查。

昨日下午，孙先生也和工友到工商所，向工商工作人员反映情况，投诉该店。

该所工作人员表示，将对店家是否明码标价、是否告知消费者价格等情况展开调查。另外，该店消费价格是否合理，他们也会与物价部门取得联系，进行界定。





