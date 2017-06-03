图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃图文：公交轮胎一周被割了六次图文：男乘客用刀扎伤公交司机男子公汽内晕倒好心司机紧急送医工商调查涉事美容店
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 第6版 现场
·图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃
·图文：公交轮胎一周被割了六次
·图文：男乘客用刀扎伤公交司机
·男子公汽内晕倒好心司机紧急送医
·工商调查涉事美容店
楚天都市报电子版
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6 现场 2017.6.3 星期六
农民工拔火罐被索2280元
工商调查涉事美容店
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）农民工孙先生去常青五路的“缔梵国际”美容店做保健，拔了6个火罐后，店家称按个收费，服务总价2280元，孙先生觉得店家事前未告知他消费价格，如此收费很不合理。对此，店家称孙先生做的项目是“经络排毒”，事前告知孙先生收费标准，也经过其本人同意（见本报6月1日报道）。昨日，江汉区工商分局第七工商所对此开展调查。
    工作人员介绍，前日他们已到店面了解情况，但店内负责人不在，昨日上午该店负责人到所内接受调查。
    昨日下午，孙先生也和工友到工商所，向工商工作人员反映情况，投诉该店。
    该所工作人员表示，将对店家是否明码标价、是否告知消费者价格等情况展开调查。另外，该店消费价格是否合理，他们也会与物价部门取得联系，进行界定。


   