查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃 ·图文：公交轮胎一周被割了六次 ·图文：男乘客用刀扎伤公交司机 ·男子公汽内晕倒好心司机紧急送医 ·工商调查涉事美容店 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：车流滚滚 家长无奈装双层 · 图文：公交轮胎一周被割了六次 · 图文：男乘客用刀扎伤公交司机 · 男子公汽内晕倒好心司机紧急送医 · 工商调查涉事美容店 6 现场 2017.6.3 星期六 男子公汽内晕倒好心司机紧急送医 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 通讯员卓利华 方应华）一名中年男子乘公汽突然晕倒，司机将其送到医院一直照料，直至其家人赶来才离开。前日，这感人一幕发生在公交715路公汽上。

1日上午7时30分，715路1407号驾驶员左忠于从东山公交场站至友谊大道沙湖方向行驶，看到一名上车的中年男子似乎不太舒服。“您不舒服吗？”左忠于问，男子突然倒下，他赶紧靠边拉手刹把车停好。该男子身高约1.75米，直直躺在车上，两眼紧闭，脸色苍白，左手不停抖，右手摸着胸口说：“胸口疼，不舒服。”

在征得全车乘客同意后，左忠于将车开到了附近的六七二医院。他和3名医生一起，把该男子抬到推床上。经一个小时紧急救治，该男子已无大碍。左忠于等到男子家人赶来才离开。

六七二医院急诊科医务人员昨告诉记者，这名中年男子姓谢，45岁，系突发急性胃肠炎，伴过度通气综合征，发作时会有心跳加速、心悸、出汗等症状。经对症治疗，患者已离院。





