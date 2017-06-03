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现场
2017.6.3 星期六
男子公汽内晕倒好心司机紧急送医
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 通讯员卓利华 方应华）一名中年男子乘公汽突然晕倒，司机将其送到医院一直照料，直至其家人赶来才离开。前日，这感人一幕发生在公交715路公汽上。
1日上午7时30分，715路1407号驾驶员左忠于从东山公交场站至友谊大道沙湖方向行驶，看到一名上车的中年男子似乎不太舒服。“您不舒服吗？”左忠于问，男子突然倒下，他赶紧靠边拉手刹把车停好。该男子身高约1.75米，直直躺在车上，两眼紧闭，脸色苍白，左手不停抖，右手摸着胸口说：“胸口疼，不舒服。”
在征得全车乘客同意后，左忠于将车开到了附近的六七二医院。他和3名医生一起，把该男子抬到推床上。经一个小时紧急救治，该男子已无大碍。左忠于等到男子家人赶来才离开。
六七二医院急诊科医务人员昨告诉记者，这名中年男子姓谢，45岁，系突发急性胃肠炎，伴过度通气综合征，发作时会有心跳加速、心悸、出汗等症状。经对症治疗，患者已离院。