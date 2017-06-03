图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃图文：公交轮胎一周被割了六次图文：男乘客用刀扎伤公交司机男子公汽内晕倒好心司机紧急送医工商调查涉事美容店
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 第6版 现场
·图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃
·图文：公交轮胎一周被割了六次
·图文：男乘客用刀扎伤公交司机
·男子公汽内晕倒好心司机紧急送医
·工商调查涉事美容店
楚天都市报电子版
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6 现场 2017.6.3 星期六
男子公汽内晕倒好心司机紧急送医
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 通讯员卓利华 方应华）一名中年男子乘公汽突然晕倒，司机将其送到医院一直照料，直至其家人赶来才离开。前日，这感人一幕发生在公交715路公汽上。
    1日上午7时30分，715路1407号驾驶员左忠于从东山公交场站至友谊大道沙湖方向行驶，看到一名上车的中年男子似乎不太舒服。“您不舒服吗？”左忠于问，男子突然倒下，他赶紧靠边拉手刹把车停好。该男子身高约1.75米，直直躺在车上，两眼紧闭，脸色苍白，左手不停抖，右手摸着胸口说：“胸口疼，不舒服。”
    在征得全车乘客同意后，左忠于将车开到了附近的六七二医院。他和3名医生一起，把该男子抬到推床上。经一个小时紧急救治，该男子已无大碍。左忠于等到男子家人赶来才离开。
    六七二医院急诊科医务人员昨告诉记者，这名中年男子姓谢，45岁，系突发急性胃肠炎，伴过度通气综合征，发作时会有心跳加速、心悸、出汗等症状。经对症治疗，患者已离院。


   