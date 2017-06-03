图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃图文：公交轮胎一周被割了六次图文：男乘客用刀扎伤公交司机男子公汽内晕倒好心司机紧急送医工商调查涉事美容店
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 第6版 现场
·图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃
·图文：公交轮胎一周被割了六次
·图文：男乘客用刀扎伤公交司机
·男子公汽内晕倒好心司机紧急送医
·工商调查涉事美容店
楚天都市报电子版
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6 现场 2017.6.3 星期六
因投币问题引发冲突
图文：男乘客用刀扎伤公交司机
    楚天都市报讯 图为：受伤的公交司机夏师傅

    楚天都市报讯（记者满达 王永胜）因公交司机一句“你投了多少钱”，男乘客觉得没了面子，一怒之下掐住公交司机的脖子，并用随身小刀将司机手臂扎伤。昨日，901路公交司机夏师傅告诉楚天都市报记者，自己左臂受伤、可能很久才能好。
    27岁的夏师傅介绍，5月19日下午1点半左右，他驾驶901路公交车从武昌开往江夏纸坊。经停武昌雅安街南湖路站时，一名中年男子上车投币，并往车厢里走。“车费是3块钱，这个人好像只投了两枚硬币。”夏师傅便问了对方一句：“你投了多少钱？”男乘客被这句话惹恼了，破口大骂并称夏师傅让他没面子。夏师傅反驳他说：“你当着众人骂我，我也很没面子”，并将车停了下来，男乘客走到驾驶室旁，一手掐着他的脖子，一手掏出挂在钥匙上的小刀，扎向夏师傅。夏师傅用左手去挡，手臂被扎伤，鲜血直流。夏师傅将车门关闭，按了车上的一键报警后，等待民警前来处理。该男子见状，从车窗爬出，搭了一辆的士逃走。
    夏师傅称，他到附近医院处理了伤口后，到派出所做了笔录，后来又去江夏区第一人民医院住院治疗，昨日才办理出院手续。期间，他也拿到了司法鉴定意见书，因其左前臂有开放性损伤和肌腱断裂，被鉴定为轻微伤。
    昨日，记者看到了车内的监控录像。录像显示，当时该男乘客火气很大，也有其他乘客在旁边劝说，见到夏师傅按了报警键，该男乘客拍了拍夏师傅的肩膀，称自己也是纸坊人，有什么事回去解决。夏师傅并没有同意，坚持报了警。
    目前，警方还在调查处理此事。


   