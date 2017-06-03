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楚天都市报讯（记者满达 王永胜）因公交司机一句“你投了多少钱”，男乘客觉得没了面子，一怒之下掐住公交司机的脖子，并用随身小刀将司机手臂扎伤。昨日，901路公交司机夏师傅告诉楚天都市报记者，自己左臂受伤、可能很久才能好。

27岁的夏师傅介绍，5月19日下午1点半左右，他驾驶901路公交车从武昌开往江夏纸坊。经停武昌雅安街南湖路站时，一名中年男子上车投币，并往车厢里走。“车费是3块钱，这个人好像只投了两枚硬币。”夏师傅便问了对方一句：“你投了多少钱？”男乘客被这句话惹恼了，破口大骂并称夏师傅让他没面子。夏师傅反驳他说：“你当着众人骂我，我也很没面子”，并将车停了下来，男乘客走到驾驶室旁，一手掐着他的脖子，一手掏出挂在钥匙上的小刀，扎向夏师傅。夏师傅用左手去挡，手臂被扎伤，鲜血直流。夏师傅将车门关闭，按了车上的一键报警后，等待民警前来处理。该男子见状，从车窗爬出，搭了一辆的士逃走。

夏师傅称，他到附近医院处理了伤口后，到派出所做了笔录，后来又去江夏区第一人民医院住院治疗，昨日才办理出院手续。期间，他也拿到了司法鉴定意见书，因其左前臂有开放性损伤和肌腱断裂，被鉴定为轻微伤。

昨日，记者看到了车内的监控录像。录像显示，当时该男乘客火气很大，也有其他乘客在旁边劝说，见到夏师傅按了报警键，该男乘客拍了拍夏师傅的肩膀，称自己也是纸坊人，有什么事回去解决。夏师傅并没有同意，坚持报了警。

目前，警方还在调查处理此事。





