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现场
2017.6.3 星期六
减速带损坏后薄如刀片
图文：公交轮胎一周被割了六次
楚天都市报讯 图为：减速板破损严重，车辆轮胎很“受伤” 楚天都市报记者萧颢摄
楚天都市报讯（记者刘闪 通讯员张绍斌）减速带本为了减速，可江岸区岱山二桥上的减速带却成了伤车利器，一周来接连有6辆公交车车胎受损。昨日，楚天都市报记者已向城管部门反映此事。
昨日上午，楚天都市报记者来到岱山二桥，桥面两个方向车道狭窄，均设有减速带，车辆通行缓慢，车流量较大。不过，上桥处路面坑洼不平，在汉黄路往汉口北方向的车道，有三排减速带破损严重，其中右侧部分被压凹陷，铸钢减速垫损坏后，中间出现一块大口子，四周都是薄如刀片的豁口，过往车辆由此经过，车胎很容易割破。
230路线路负责人倪先生介绍，230路是连接岱家山和汉口北，线路共有12台运营车辆，最近一周，共有六辆公汽右车轮轮胎受损，他们调查发现，轮胎伤口基本一致，长五六厘米，虽不至于让轮胎漏气，但有一定的安全隐患，必须更换。经过公交人员沿路巡查，他们判断，割破轮胎的罪魁祸首正是破损的减速带。
记者随后向12319城管热线反映此事，工作人员称将转给相关部门调查处理。