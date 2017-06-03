图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃图文：公交轮胎一周被割了六次图文：男乘客用刀扎伤公交司机男子公汽内晕倒好心司机紧急送医工商调查涉事美容店
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 第6版 现场
·图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃
·图文：公交轮胎一周被割了六次
·图文：男乘客用刀扎伤公交司机
·男子公汽内晕倒好心司机紧急送医
·工商调查涉事美容店
楚天都市报电子版
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6 现场 2017.6.3 星期六
减速带损坏后薄如刀片
图文：公交轮胎一周被割了六次
    楚天都市报讯 图为：减速板破损严重，车辆轮胎很“受伤” 楚天都市报记者萧颢摄

    楚天都市报讯（记者刘闪 通讯员张绍斌）减速带本为了减速，可江岸区岱山二桥上的减速带却成了伤车利器，一周来接连有6辆公交车车胎受损。昨日，楚天都市报记者已向城管部门反映此事。
    昨日上午，楚天都市报记者来到岱山二桥，桥面两个方向车道狭窄，均设有减速带，车辆通行缓慢，车流量较大。不过，上桥处路面坑洼不平，在汉黄路往汉口北方向的车道，有三排减速带破损严重，其中右侧部分被压凹陷，铸钢减速垫损坏后，中间出现一块大口子，四周都是薄如刀片的豁口，过往车辆由此经过，车胎很容易割破。
    230路线路负责人倪先生介绍，230路是连接岱家山和汉口北，线路共有12台运营车辆，最近一周，共有六辆公汽右车轮轮胎受损，他们调查发现，轮胎伤口基本一致，长五六厘米，虽不至于让轮胎漏气，但有一定的安全隐患，必须更换。经过公交人员沿路巡查，他们判断，割破轮胎的罪魁祸首正是破损的减速带。
    记者随后向12319城管热线反映此事，工作人员称将转给相关部门调查处理。


   