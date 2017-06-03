图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃图文：公交轮胎一周被割了六次图文：男乘客用刀扎伤公交司机男子公汽内晕倒好心司机紧急送医工商调查涉事美容店
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 第6版 现场
·图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃
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·图文：男乘客用刀扎伤公交司机
·男子公汽内晕倒好心司机紧急送医
·工商调查涉事美容店
楚天都市报电子版
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6 现场 2017.6.3 星期六
图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃
环保部门回应：三环线南湖社区段年内建好隔音屏
    楚天都市报讯 图为：三环线南湖社区段沿线小区较多,居民说车子噪音干扰孩子备考

    楚天都市报讯（记者余渊 周丹）“孩子们睡不好觉，根本不能安心备考。”连日来，多位居住在三环线南湖社区段沿线的居民反映，由于未安装隔音屏，这一片沿线的噪音很大，吵得人难以入睡。
    昨日下午3时许，楚天都市报记者现场探访看到，三环线南湖社区段到庙山立交桥段，其两侧紧邻南湖社区、安普顿小镇、锦绣龙城、丽岛美生等多个小区，沿线两侧却没有安装任何隔音设施。尽管不是上下班高峰时段，但上下三环线的车流过往不断，期间还偶有车辆鸣笛，噪音明显。
    家住丽岛美生小区1号楼的刘女士告诉记者，夜晚渣土车上三环后，噪音更明显。为了让孩子免受噪音的影响，1年前，她将卧室玻璃换成了双层，“即使是这样，关上窗还是能听到一些噪音。”“平时忍一忍也就过去了，但这几天孩子们就要参加高考了。”家住锦绣龙城小区的胡先生说，由于噪音太大，家里几乎不敢开窗户。记者来到胡先生家中，站在窗前可以清楚地看到三环线上的车流。窗户打开后，高架桥上车流疾驰而过的呼呼声便持续传来。临近考试，胡先生希望有关部门能加强监管，让考生们安心备考。
    对此，东湖高新区环保局表示，目前三环线南湖社区段隔音屏建设项目，已纳入三环线南段综合改造工程，并且第一个隔音屏试验段将在7月建成试用，整个工程预计将在年底完工。同时，在中高考前后时段，他们还将加派人手上桥巡逻，对于在夜间违规拖运渣土的车辆，他们将第一时间拍照取证，转交给城管及交管部门进行处理。


 