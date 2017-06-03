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现场
2017.6.3 星期六
图文：车流滚滚 家长无奈装双层玻璃
环保部门回应：三环线南湖社区段年内建好隔音屏
楚天都市报讯 图为：三环线南湖社区段沿线小区较多,居民说车子噪音干扰孩子备考
楚天都市报讯（记者余渊 周丹）“孩子们睡不好觉，根本不能安心备考。”连日来，多位居住在三环线南湖社区段沿线的居民反映，由于未安装隔音屏，这一片沿线的噪音很大，吵得人难以入睡。
昨日下午3时许，楚天都市报记者现场探访看到，三环线南湖社区段到庙山立交桥段，其两侧紧邻南湖社区、安普顿小镇、锦绣龙城、丽岛美生等多个小区，沿线两侧却没有安装任何隔音设施。尽管不是上下班高峰时段，但上下三环线的车流过往不断，期间还偶有车辆鸣笛，噪音明显。
家住丽岛美生小区1号楼的刘女士告诉记者，夜晚渣土车上三环后，噪音更明显。为了让孩子免受噪音的影响，1年前，她将卧室玻璃换成了双层，“即使是这样，关上窗还是能听到一些噪音。”“平时忍一忍也就过去了，但这几天孩子们就要参加高考了。”家住锦绣龙城小区的胡先生说，由于噪音太大，家里几乎不敢开窗户。记者来到胡先生家中，站在窗前可以清楚地看到三环线上的车流。窗户打开后，高架桥上车流疾驰而过的呼呼声便持续传来。临近考试，胡先生希望有关部门能加强监管，让考生们安心备考。
对此，东湖高新区环保局表示，目前三环线南湖社区段隔音屏建设项目，已纳入三环线南段综合改造工程，并且第一个隔音屏试验段将在7月建成试用，整个工程预计将在年底完工。同时，在中高考前后时段，他们还将加派人手上桥巡逻，对于在夜间违规拖运渣土的车辆，他们将第一时间拍照取证，转交给城管及交管部门进行处理。