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37所高校共同倡议文明使用共享
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城事
2017.6.3 星期六
37所高校共同倡议文明使用共享单车
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰 通讯员李涛）“文明骑行，文明停放……见到乱停放的共享单车自觉扶起并停放好，及时劝阻、制止破坏共享单车的不良行为。”昨日，洪山辖区内的37所高校共同向60万大学生发出倡议，倡议大学生们主动践行文明的骑行行为。
昨日上午，洪山辖区高校宣传部长联席会暨洪山印象走进校园启动仪式，在中国地质大学举行。该辖区37所高校的有关负责人和摩拜、ofo、Hellobike等共享单车公司相关负责人，面对面探讨了共享单车在大学校园里使用存在的问题以及解决之道。
随后，37所高校共同在《文明使用共享单车倡议书》上签字，向辖区60万大学生发起了做共享单车的“文明使用者、文明宣传者、维护志愿者”的倡议。
倡议提出，骑共享单车时不闯红灯、不逆行、不在机动车道骑行、不追逐打闹，按规定有序停放，不占为私有；积极宣传文明骑行，通过网络批评、举报一些不文明使用共享单车的人和事，及时劝阻、制止破坏共享单车的不良行为。