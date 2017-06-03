查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 城事 ·图文：31位彩民现场分了584万元奖金 ·图文：大熊猫“伟伟”快有新家了 ·汉企“斑马快跑”拿下第六张网约车牌照 ·37所高校共同倡议文明使用共享单车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：31位彩民现场分了584 · 图文：大熊猫“伟伟”快有新家了 · 汉企“斑马快跑”拿下第六张网约 · 37所高校共同倡议文明使用共享 5 城事 2017.6.3 星期六 37所高校共同倡议文明使用共享单车 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰 通讯员李涛）“文明骑行，文明停放……见到乱停放的共享单车自觉扶起并停放好，及时劝阻、制止破坏共享单车的不良行为。”昨日，洪山辖区内的37所高校共同向60万大学生发出倡议，倡议大学生们主动践行文明的骑行行为。

昨日上午，洪山辖区高校宣传部长联席会暨洪山印象走进校园启动仪式，在中国地质大学举行。该辖区37所高校的有关负责人和摩拜、ofo、Hellobike等共享单车公司相关负责人，面对面探讨了共享单车在大学校园里使用存在的问题以及解决之道。

随后，37所高校共同在《文明使用共享单车倡议书》上签字，向辖区60万大学生发起了做共享单车的“文明使用者、文明宣传者、维护志愿者”的倡议。

倡议提出，骑共享单车时不闯红灯、不逆行、不在机动车道骑行、不追逐打闹，按规定有序停放，不占为私有；积极宣传文明骑行，通过网络批评、举报一些不文明使用共享单车的人和事，及时劝阻、制止破坏共享单车的不良行为。





