查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 城事 ·图文：31位彩民现场分了584万元奖金 ·图文：大熊猫“伟伟”快有新家了 ·汉企“斑马快跑”拿下第六张网约车牌照 ·37所高校共同倡议文明使用共享单车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：31位彩民现场分了584 · 图文：大熊猫“伟伟”快有新家了 · 汉企“斑马快跑”拿下第六张网约 · 37所高校共同倡议文明使用共享 5 城事 2017.6.3 星期六 汉企“斑马快跑”拿下第六张网约车牌照 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈红）继神州专车、首汽约车、曹操专车、滴滴出行和易到用车后，武汉本土网约车公司“斑马快跑”获得全国第六张网约车牌照。这是华中地区唯一的全国性网约车牌照。

昨日，斑马快跑宣布获得由湖北省交通运输厅颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。其发布的认定结果显示，斑马快跑线上服务能力材料经相关部门审核，符合《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》及相关规定，具备线上服务能力，服务区域为全国。

据记者了解，网约车新政出台后，运营牌照对各大网约车平台而言，已成为如身份证一样重要的证件，各平台也前赴后继申请这一证件。今年1月26日，神州专车在福建获得首张网约车牌照；2月8日，首汽约车在北京获牌照；2月28日，曹操专车在浙江获新能源汽车共享出行平台首张网约车牌照；3月2日，滴滴宣布在其注册地天津获得牌照；5月8日，易到在北京获得牌照。

按照要求，网约车平台必须同时具备线上和线下服务能力。线上运营牌照可全国通用，但落地全国各城市时，还需获取线下运营资格证。在获得网约车牌照后，斑马快跑未来将在全国各地申请网约车经营许可证。

和第三方支付牌照、互联网金融牌照等一样，拿到网约车牌照，不仅意味着运营合法化，更意味着新一轮跑马圈地的开始。公开资料显示，斑马专车业务于2016年正式上线，以“自营车队+自有司机”的B2C运营模式组建。斑马快跑相关负责人表示，在网约车细则出台后，C2C打车模式收紧，一些平台许多车辆不符合要求，反倒成就了B2C模式的市场扩张。“我们稍晚进入市场，却成了符合政策的正规军。”这位负责人表示。





