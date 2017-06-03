查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第5版 城事
·图文：31位彩民现场分了584万元奖金
·图文：大熊猫“伟伟”快有新家了
·汉企“斑马快跑”拿下第六张网约车牌照
·37所高校共同倡议文明使用共享单车
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 楚动
第12版 : 时事
第13版 : 沸腾娱
第14版 : 重案组
第15版 : 史海
第16版 : 视界
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 城事
第6版 : 现场
第7版 : 荆楚
第8版 : 经济
第9版 : 教卫
·
图文：31位彩民现场分了584
·
图文：大熊猫“伟伟”快有新家了
·
汉企“斑马快跑”拿下第六张网约
·
37所高校共同倡议文明使用共享
5
城事
2017.6.3 星期六
汉企“斑马快跑”拿下第六张网约车牌照
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈红）继神州专车、首汽约车、曹操专车、滴滴出行和易到用车后，武汉本土网约车公司“斑马快跑”获得全国第六张网约车牌照。这是华中地区唯一的全国性网约车牌照。
昨日，斑马快跑宣布获得由湖北省交通运输厅颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。其发布的认定结果显示，斑马快跑线上服务能力材料经相关部门审核，符合《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》及相关规定，具备线上服务能力，服务区域为全国。
据记者了解，网约车新政出台后，运营牌照对各大网约车平台而言，已成为如身份证一样重要的证件，各平台也前赴后继申请这一证件。今年1月26日，神州专车在福建获得首张网约车牌照；2月8日，首汽约车在北京获牌照；2月28日，曹操专车在浙江获新能源汽车共享出行平台首张网约车牌照；3月2日，滴滴宣布在其注册地天津获得牌照；5月8日，易到在北京获得牌照。
按照要求，网约车平台必须同时具备线上和线下服务能力。线上运营牌照可全国通用，但落地全国各城市时，还需获取线下运营资格证。在获得网约车牌照后，斑马快跑未来将在全国各地申请网约车经营许可证。
和第三方支付牌照、互联网金融牌照等一样，拿到网约车牌照，不仅意味着运营合法化，更意味着新一轮跑马圈地的开始。公开资料显示，斑马专车业务于2016年正式上线，以“自营车队+自有司机”的B2C运营模式组建。斑马快跑相关负责人表示，在网约车细则出台后，C2C打车模式收紧，一些平台许多车辆不符合要求，反倒成就了B2C模式的市场扩张。“我们稍晚进入市场，却成了符合政策的正规军。”这位负责人表示。