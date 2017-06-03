查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 城事 ·图文：31位彩民现场分了584万元奖金 ·图文：大熊猫“伟伟”快有新家了 ·汉企“斑马快跑”拿下第六张网约车牌照 ·37所高校共同倡议文明使用共享单车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：31位彩民现场分了584 · 图文：大熊猫“伟伟”快有新家了 · 汉企“斑马快跑”拿下第六张网约 · 37所高校共同倡议文明使用共享 5 城事 2017.6.3 星期六 图文：大熊猫“伟伟”快有新家了 三室两厅带花园 面积达1000平方米 楚天都市报讯 图为：趁大熊猫开心就餐，姚教授为它把脉



楚天都市报讯（记者陈希 通讯员陈立云）黑鼻头出现白斑，大熊猫“伟伟”是不是生病了？昨日，武汉动物园请华农教授为其进行详细会诊，健康评估报告显示，“伟伟”健康状况良好。园方还透露，“伟伟”的新房力争年内开工。

近日，有网友在微博上发文，称看到“伟伟”的黑鼻头出现了白斑，担忧它是不是身体欠佳。昨日上午，华中农业大学动物医学院教授姚宝安对其进行把脉、听心肺、称体重、看口腔等一系列检查后表示，“伟伟”心跳有力，心率69次/分，体重121公斤，犬齿尖锐，精神状态好。血液分析报告显示，各类血细胞指数正常，各类生化指标正常，肝肾心功能正常。

至于黑鼻头出现的白斑，姚教授分析，这可能与个体遗传或个体差异有关，对大熊猫的健康影响不大。

饲养员陈军介绍，“伟伟”于2008年来武汉，9年来一直都很健康，一天4餐，12岁的它正值青壮年，每天进食100斤的竹子。

对于网友关心“伟伟”独自在武汉很孤独，住的房子小了点，不便于遛弯。园方透露，将在现犀牛馆的位置新建“三室两厅带户外花园”的大熊猫馆，新房有3间卧室，每间40平方米，作为室内展区的“会客厅”，有两厅共300平方米，活动面积达1000平方米。这比目前“伟伟”的居住面积大4倍左右。

“是按两只大熊猫的住宿条件规划的，也便于建成后再为‘伟伟’找伙伴。”园方负责人介绍，大熊猫馆力争年内开工。





