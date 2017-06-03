查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·图文：祖孙三代奏响“命运奏鸣曲” ·图文：洪山公园无影塔下有个“相亲角” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：祖孙三代奏响“命运奏鸣曲 · 图文：洪山公园无影塔下有个“相 4 关注 2017.6.3 星期六 图文：洪山公园无影塔下有个“相亲角” 每个周三 近千家长在此为儿女寻缘 楚天都市报讯 图为：家长在相亲角为儿女寻缘



楚天都市报记者余渊 摄影:楚天都市报记者李辉 实习生张婷



武昌洪山公园无影塔下，有个“相亲角”，每周三就有不少家长聚集于此，为子女的终生大事牵线搭桥。从十年前的几人、几十人，到如今的近千人集会，相亲角为更多的单身男女带去良缘。



自发“相亲角”十年发展成千人大会



上周三上午9点，与往常一样，洪山公园无影塔下的相亲角热闹依旧，800多名家长聚集于此，为子女们寻觅另一半。

紧靠无影塔的一条林荫小径上，家长们各占一地，沿着道路两边撑起雨伞，伞面上贴着写有子女基本信息以及相亲诉求的“身份铭牌”。

56岁的乔女士是特意从汉口赶来的，女儿29岁还未成家后，她便开始到处参加相亲活动了，“邻居的孩子就是在这里脱单的，缘分该来时总会来的，所以我也来看看。”

前年，家住硚口的徐先生在这里帮大儿子找到了媳妇，如今他再次出山，努力为老二寻良缘。他告诉楚天都市报记者，2015年，为了帮身在北京的大儿子找个好媳妇，他开始接连参加相亲角的活动，没想到第6次来，就相中了如今的大儿媳。如今，孙子已经两个月了。

66岁的白先生是最早一批到相亲角的家长，他说相亲角成立于2007年，最初就是由几名家长自发成立的，经过10年的发展，早已经变成了大型的相亲集会了。



没找到儿媳妇热心家长成知名“红娘”



虽然没能帮自家孩子找到心仪的另一半，但65岁的张先生7年来已在相亲角撮合成了近百对恋人，他也是众多家长口中的“张老师”。24日，张老师又带着自己的相亲资料库来到了相亲角。

记者看到，张老师的相亲资料库，是他亲手用笔纸记录下的、十多个写有单身男女相亲信息的笔记本。

张老师介绍，7年前，为了给儿子找媳妇，他开始在相亲角收集单身女孩的相亲资料。然而，他收集的资料不少，儿子也尝试接触了许多女孩，最后却都因各种原因没能成功。见他收集的资料越来越多，一些男孩的家长也找上了门，希望他能帮着给孩子们介绍合适的对象。

“可怜天下父母心，更何况他们的心情我感同身受。”自那时起，张老师仿佛成了相亲角的“红娘”：“现在我已经收集有2000多人的资料了，女生占了九成。”

张老师说，他上周刚参加了一对新人的婚礼，那个时刻，也是他感觉最幸福的时刻之一，“现在就期待我那31岁的儿子也能在这里找到媳妇啦。”他说，自己坚信这一天很快会来。





