查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·图文：祖孙三代奏响“命运奏鸣曲” ·图文：洪山公园无影塔下有个“相亲角” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：祖孙三代奏响“命运奏鸣曲 · 图文：洪山公园无影塔下有个“相 4 关注 2017.6.3 星期六 疾病接踵而至 他们用悠扬的乐曲回答 图文：祖孙三代奏响“命运奏鸣曲” 楚天都市报讯 图为：祖孙三人在街头演艺



楚天都市报记者陈倩 摄影：楚天都市报记者魏铼



华灯初上的江汉路璇宫饭店，晚上7点钟常有一支家庭乐队出现：戴帽子的老人弹拨着尤克里里，中年女人站着吹奏小圆号，旁边的小姑娘敲打着两只塑料桶做成的鼓。

乐队主角是祖孙三代，他们每人的生活都是一部抗病史。当疾病向这个家庭接连袭来时，他们选择用自己的手，奏出悠扬的乐曲。



为了患病女儿休养

六旬老父乡下盖房



74岁的老人叫罗金明，退休前是武汉量具刃具厂的工人。吹号的是44岁的女儿罗玲，外孙女格格今年13岁。

罗金明曾是厂里的文艺骨干，受父亲影响，罗玲从小就学会了吹号。初中毕业后，由于父亲单位效益不佳，父女俩常去歌舞厅里演出，“那时璇宫饭店也常来，二楼是个舞厅。”

或许是长期的劳累，罗玲患上了子宫肌瘤，生下女儿后病情进一步加重。格格两岁时，罗玲离婚了，带着女儿回到了父亲家。无法再登台演出，她在附近的江汉区青少年宫做过音乐老师。在此期间，她被查出宫颈癌前高度病变，做了手术后，康复需要长期静养。

2009年，年过六旬的罗金明在黄陂胜天农庄附近，花3000元买了一处废弃的村屋。他和刚退休的弟弟一起，花5年时间将其改建成一栋两层小楼，然后把女儿接过去休养，把外孙女也接到黄陂上小学。

平静的乡村生活，在2015年春节过后被打破了。



父女街头演奏卖艺

自定标准每次一元



罗金明烟瘾很大，一天要抽两包烟。搬到乡下不久，他发现痰里常带着血丝。2015年春节，趁着回汉口过年，罗玲带父亲去武汉市中医院检查。结果令罗玲震惊：父亲是晚期肺癌，可能只有三个月到半年的时间。她不敢告诉父亲实情，只是跟他说病能治，但要戒烟，要化疗。

罗金明倒没觉得有多严重，“能吃能喝，有多大事情？何况当时都72岁了，也没什么好怕的。”不过他还是遵循医嘱戒了烟，每顿饭喝一杯酒的习惯，也改成了喝葡萄汁，补充营养。这期间，格格患上了过敏性鼻炎，只能在家边治疗边自学。

家里的积蓄很快花完。2015年10月，看到父亲身体还好，也为了筹集点医药费，罗玲做了块牌子，父女俩在江汉路地铁口附近演出，请大家一次捐一元钱。

收费标准是罗金明定的，他说没有舞台，没有灯光，演奏水准只值1元。且1元不骚扰别人的生活，他才收得心安理得。再多，对他来说就是负担。

让罗玲欣慰的是，已经过了半年，父亲的身体情况还比较好。直到父亲过了73岁生日，她才告诉父亲：“医生估计你只有半年寿命了，但现在你已经活了一年多了，祝贺你！”罗金明听了哈哈大笑。



自己谢绝网络募捐

还省下钱捐给他人



父亲的病情暂时能维持，女儿的病治疗了一年多后有所好转，可以戴口罩出门了。在2016年11月，罗玲也接受了子宫切除手术。

三人的身体有好转后，罗玲就带着女儿和父亲，又来到了旋宫饭店门前，三个人表演起来，“一方面是筹点钱，另一方面也是当康复训练了”。

虽然牌子上写着只需1元钱，但每天向箱子里放10元、20元甚至100元的人都不少，还有人找罗玲要支付宝账号，但她谢绝了。罗金明说，自己有重症医保，女儿现在手术后的医药费也不高，外孙女的病情也在缓解，“我们不需要募捐，也不求发财。”他说，每天弹弹琴，看到街头街景，自己的心情也会变得开朗起来。

罗金明很爱看《经视欢乐送》，还曾经给栏目打电话，要给困难群众捐款。“主持人谈笑来我们家，看到房子很小，听说我们还在领低保，不肯收钱。”后来是再三解释，他们的生活有保障，捐出的钱是父亲省下来的，谈笑才收下了1000元。

每次出门前，罗玲都会把衣服整理好，“平时洗好了就用衣架挂起来，穿着就没有折痕，不会皱。”这是她20多年前演出时就留下的习惯。





