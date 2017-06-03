查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·图文：一群新乡贤 造福一湾人 ·图文：文明之花在黄陂竞相绽放 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：一群新乡贤 造福一湾人 · 图文：文明之花在黄陂竞相绽放 3 关注 2017.6.3 星期六 黄陂区委书记吴祖云： 图文：文明之花在黄陂竞相绽放 楚天都市报讯 图为：吴祖云接受采访



楚天都市报讯（记者王功尚）推进移风易俗，树立文明乡风。6月2日，黄陂区委书记吴祖云在接受采访时由衷感叹：通过党员干部发挥“红色引擎”的推进带动作用，加上一批如群星璀璨的道德模范、乡贤的示范引领，文明之花正在黄陂这片热土上竞相绽放。

吴祖云表示，黄陂区将在“推动移风易俗，树立文明乡风”工作中特别重视培育乡贤文化，重视典型引路，重视党员干部的“红色引擎”作用。他说，李家岗湾就是一个由乡贤群体带动的乡村文明样本，不仅是李家岗湾，黄陂区在全面推进工作的同时，指导和帮助各街乡结合实际，打造特色与亮点，努力实现一街一品、百花绽放。

他举例说，六指街是乡贤文化领道德风尚，草根舞台折射文明乡风和文化追求；在长岭街短岭村，政府用垃圾换酱油改变了村民陋习，使当地一举变成环境整洁的生态文明村落；武湖街“社区大厨房”烹出文明节俭好风尚；木兰乡大余湾村弘扬传统传承好家风好家训等，不胜枚举。

中宣部部长刘奇葆在培育和践行社会主义核心价值观工作经验交流会上说，继承和弘扬有益于当代的乡贤文化，发挥“新乡贤”的示范引领作用，以乡情、乡愁为纽带，吸引和凝聚各方面的成功人士，用其学识专长、创业经验反哺桑梓，建设美丽乡村。吴祖云说，深深植根于黄陂的“新乡贤”们，显然正在发挥这样的作用，使文明之花在这片热土上竞相绽放。





