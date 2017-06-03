查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·图文：一群新乡贤 造福一湾人 ·图文：文明之花在黄陂竞相绽放 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：一群新乡贤 造福一湾人 · 图文：文明之花在黄陂竞相绽放 3 关注 2017.6.3 星期六 图文：一群新乡贤 造福一湾人 探访黄陂李家岗湾乡风文明建设 楚天都市报讯 图为：乡亲们在树荫下起舞



楚天都市报记者王功尚



黄陂区六指街新集村李家岗湾经济条件不错：湾子小、老板多、楼房多、车子多。更难得的是，乡风十分和谐。黄陂区委书记吴祖云说，靠的是湾里的乡贤们，他们用经验、学识、财富、专长、技艺，多年如一日为湾子里做实事，用文化修养、乡土情怀、道德自觉教化乡民、温暖故土、凝聚人心、促进和谐。



一群新乡贤立新规



10年之后，李家岗湾的当家人们还能清晰地记得：2007年春节前，湾里有几个在外闯荡的生意人闲聊，有人提议集资把停了多年的龙灯再闹起来，李守斌、李守志、李守武等村民热烈赞同。一夜之间，11个热心人凑了2万多元，第二天一早，就把玩灯用的锣鼓设备都买回来了。

湾子里德高望重的李腊苟当时是村支书，他觉得玩龙灯容易引发纠纷，便和李守斌商量：“玩龙灯，不如请全湾人一起吃团年饭。”

说办就办，他们将20桌饭菜承包给专做家宴生意的人，除去酒水、烟花等费用还结余6000多元。吃年饭时，乡亲们不分彼此，开怀畅饮，叙亲情，谈见闻，谋发展。年夜饭花钱不多，但气氛热烈祥和，效果也很好。乡亲们一致同意了李守斌等11人将余款用来维修湾里当家塘水闸的提议，并同意来年也要一起吃年饭。

随后，李家岗湾成立了乡贤理事会，11位德高望重、家境丰厚、热心公益的村民轮流任理事长，确定年度实事，设立乡贤基金，每个季度集中一次决议湾里大事。他们坚持集体事务集体决议集体完成，同时财务公开，事务公开，过程公开，完成情况公开。

同时，乡贤理事会提倡节俭和团结，有事大家出力，一人有难大家帮。曾有村民提议想要独自包揽团年饭和年度实事的费用，结果就被理事会否决了。他们认为，如果开了这个先河，第二年也会有村民愿意个人包揽，势必会攀比，不利于长期延续。



一批实事温暖人心



小事不算，乡贤理事会每年为湾里办一件大实事。李家岗湾水泥路、路灯、泥塘清淤护砌、350平方米的文化大礼堂等，无一不在诉说着近几年乡贤文化给李家岗湾带来的变化。

湾子里的老人有晚上串门的习惯，没有路灯不方便。2015年，湾里决定装21盏路灯绕湾子一周。李先文等轮值理事长到市场上一问，一支路灯架最便宜也得3000多元，再加上材料人工费，工程总共得花七八万元。做钢构生意的李先文说，我们为什么不自己做呢？

李先文免费提供钢材，李守亮设计焊接制作，陈希军刷漆，大家集体规划线路，一齐动手布线。20天功夫就完工了，路灯天黑即亮，十点即灭，全部是自动控制。一年600多元的电费从团年饭费用结余中开支。李守斌说，我们自制的路灯，耐用性一点也不比大公司生产的差。而且这些路灯是大家共同的心血，众人像宝贝一样爱护。

2014年，李家岗湾在11位乡贤的带动下，理事会里成员和几位村民一起，筹集了21万元，新建了350平方米的文化大礼堂。从此这里既是村里议事的会堂，又是文化活动场所，过年自办春晚是歌舞大剧院，办红白喜事是大礼堂，过客、吃团年饭是便民大食堂。

在一些地方，你送八百我还一千的“人情债”令人望而生畏。为了避免大摆宴席铺张浪费，湾里乡贤理事会带领村民议定村规民约，规定湾里红白喜事都不互相送礼，办酒席的标准为饭菜每桌不超过350元，酒每瓶不超过50元。

今年3月7日，李守华家里90多岁的老人去世，就是在礼堂里开追悼会、摆酒席。村民们送来自家的鲜鱼鲜肉、蔬菜、泡菜，每家每户都来人帮工、帮厨，一共办了12桌酒席，每桌只花了300元左右。最后，湾里20多辆小车组成车队为老人送行，全村人都觉得事情办得很到位。



一个村湾的文明样本



李家岗湾有个微信群“美丽乡村李家岗”，全湾48户，群成员64人，每家至少有一人在群里。大家在群里及时交流信息，共同解决难事。

68岁的五保户李守明，今年春节和大家吃完团年饭后回家。刚一按开关，电闸处火光一闪，家里陷入一片漆黑，停电了。他想去喊人帮忙，又怕大年三十晚上打扰邻居不好。他怀着试试看的心理，在群里发了个信息：屋里灯坏了，哪个有空来帮我看看？群里马上就有了回应。没过一会儿，屋外就响起了敲门声：守明哥，我们来了。李守斌叫了水电工李利斌一起来了，屋子里很快恢复了光明。

李先武是一家生产一次性纸杯的公司老总，曾遭受严重火灾又在乡亲们帮助下站起来的他，年年出力出资，积极参与村湾建设。还在生产的纸杯上，印上讲孝道、守家训、传家风的图文，免费发给各家招待亲友。这个小纸杯，传递着孝道家风。

乡贤文化根植乡土，蕴含着见贤思齐、崇德向善的力量。十年来，李家岗湾乡贤理事会凝聚着人心，起到了村民议事会、红白理事会、禁赌禁毒会、道德评议会的作用，如今的李家岗，村民富裕，环境整洁，乡风文明。





