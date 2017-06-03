查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉警方开展专项行动保平安 ·城市道路“加速度” ·图文：女博士误机殴打机场员工被拘10日 ·省环境保护政府奖揭晓 ·省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉警方开展专项行动保平安 · 城市道路“加速度” · 图文：女博士误机殴打机场员工被 · 省环境保护政府奖揭晓 · 省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲 2 要闻 2017.6.3 星期六 省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员何一）昨天，湖北省妇联、武汉市妇联相关负责人看望了当选“感动荆楚十佳母亲”的陈春芳和张小红。

在陈春芳位于汉阳五琴里社区的工作室，省妇联妇女儿童发展基金会负责人详细了解了工作室的运作情况。当了解到陈春芳通过这个工作室，帮助了众多和她的孩子类似的脑瘫患儿后，负责人邀请她进驻省妇联孵化器，帮助更多的孩子。陈春芳高兴地接受了邀请。在百步亭社区张小红的家里，张小红接过“荆楚十佳母亲”的奖状时，禁不住流下了眼泪，而这时，她的儿子冲冲还沉浸在钢琴的旋律中。

“感动荆楚十佳母亲”由本报和省妇联联合举办，省女企业家协会也对当选的母亲进行了有针对性的帮扶。





