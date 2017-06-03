查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 要闻
·武汉警方开展专项行动保平安
·城市道路“加速度”
·图文：女博士误机殴打机场员工被拘10日
·省环境保护政府奖揭晓
·省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 楚动
第12版 : 时事
第13版 : 沸腾娱
第14版 : 重案组
第15版 : 史海
第16版 : 视界
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 关注
第5版 : 城事
第6版 : 现场
第7版 : 荆楚
第8版 : 经济
第9版 : 教卫
·
武汉警方开展专项行动保平安
·
城市道路“加速度”
·
图文：女博士误机殴打机场员工被
·
省环境保护政府奖揭晓
·
省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲
2
要闻
2017.6.3 星期六
省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员何一）昨天，湖北省妇联、武汉市妇联相关负责人看望了当选“感动荆楚十佳母亲”的陈春芳和张小红。
在陈春芳位于汉阳五琴里社区的工作室，省妇联妇女儿童发展基金会负责人详细了解了工作室的运作情况。当了解到陈春芳通过这个工作室，帮助了众多和她的孩子类似的脑瘫患儿后，负责人邀请她进驻省妇联孵化器，帮助更多的孩子。陈春芳高兴地接受了邀请。在百步亭社区张小红的家里，张小红接过“荆楚十佳母亲”的奖状时，禁不住流下了眼泪，而这时，她的儿子冲冲还沉浸在钢琴的旋律中。
“感动荆楚十佳母亲”由本报和省妇联联合举办，省女企业家协会也对当选的母亲进行了有针对性的帮扶。