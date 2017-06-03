查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉警方开展专项行动保平安 ·城市道路“加速度” ·图文：女博士误机殴打机场员工被拘10日 ·省环境保护政府奖揭晓 ·省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉警方开展专项行动保平安 · 城市道路“加速度” · 图文：女博士误机殴打机场员工被 · 省环境保护政府奖揭晓 · 省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲 2 要闻 2017.6.3 星期六 省环境保护政府奖揭晓 9个集体8名个人获表彰 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员余桃晶）昨日，省政府在汉颁发第四届湖北省环境保护政府奖。武汉市江汉区教育局等9个集体，刘合成等8名个人获得了第四届湖北省环保政府奖。

昨日上午，当身患癌症的京山县人民政府参事刘合成，作为获奖代表上台发言时，洪山礼堂响起持久的掌声。刘合成在环境保护战线工作了28年，被称作环保战线的“坚守者”、国家生态县创建的“操盘手”、湖北省内有名的生态“土专家”。他主持进行的大量基础性工作，一手将京山打造成了湖北第一个国家生态县。

湖北省环境保护政府奖是目前全国唯一的省级环保类政府奖，也是湖北省环保领域最高级别奖项。





