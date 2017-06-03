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·省环境保护政府奖揭晓
·省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲”
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要闻
2017.6.3 星期六
省环境保护政府奖揭晓
9个集体8名个人获表彰
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员余桃晶）昨日，省政府在汉颁发第四届湖北省环境保护政府奖。武汉市江汉区教育局等9个集体，刘合成等8名个人获得了第四届湖北省环保政府奖。
昨日上午，当身患癌症的京山县人民政府参事刘合成，作为获奖代表上台发言时，洪山礼堂响起持久的掌声。刘合成在环境保护战线工作了28年，被称作环保战线的“坚守者”、国家生态县创建的“操盘手”、湖北省内有名的生态“土专家”。他主持进行的大量基础性工作，一手将京山打造成了湖北第一个国家生态县。
湖北省环境保护政府奖是目前全国唯一的省级环保类政府奖，也是湖北省环保领域最高级别奖项。