武汉警方开展专项行动保平安城市道路“加速度”图文：女博士误机殴打机场员工被拘10日省环境保护政府奖揭晓省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲”
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·武汉警方开展专项行动保平安
·城市道路“加速度”
·图文：女博士误机殴打机场员工被拘10日
·省环境保护政府奖揭晓
·省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲”
楚天都市报电子版
----  
 
2 要闻 2017.6.3 星期六
省环境保护政府奖揭晓
9个集体8名个人获表彰
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员余桃晶）昨日，省政府在汉颁发第四届湖北省环境保护政府奖。武汉市江汉区教育局等9个集体，刘合成等8名个人获得了第四届湖北省环保政府奖。
    昨日上午，当身患癌症的京山县人民政府参事刘合成，作为获奖代表上台发言时，洪山礼堂响起持久的掌声。刘合成在环境保护战线工作了28年，被称作环保战线的“坚守者”、国家生态县创建的“操盘手”、湖北省内有名的生态“土专家”。他主持进行的大量基础性工作，一手将京山打造成了湖北第一个国家生态县。
    湖北省环境保护政府奖是目前全国唯一的省级环保类政府奖，也是湖北省环保领域最高级别奖项。


   