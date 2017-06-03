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要闻
2017.6.3 星期六
城市道路“加速度”
楚天都市报讯 楚天都市报记者陈希
也就是最近这5年，大家有没有感觉，出门若没有手机导航，车都没法开了。是的，武汉道路变脸快，一条条高架腾空而起，一道道环线画圆，为大家驾车出行不断“加速度”。
武汉市民李俊深有感触。她家住雄楚大道保利花园，工作单位在徐东，以往开车上班沿着东湖走，得1个小时，后来二环线通车，时间缩短至40分钟，东湖隧道开通后更便捷了，开车半小时就搞定，“关键是不堵车，心情也舒畅。”
李俊的娘家在汉阳动物园附近，以往开车走珞喻路或三环，现在家门口就是雄楚高架，过个鹦鹉洲长江大桥就到了，“从出发到家，半小时足够。”
李俊说，平时双休带小孩去沌口的后官湖游玩也挺方便，走二环再转东风高架，分分钟就到了。
“这几年，虽然也受过修路堵车之苦，但最终还是不断提速了。”李俊深切地感受到，城市道路一段段修，最终相连互通成环，为大家上班、游玩等大大提高了出行效率。
这5年，武汉城市道路建设加快步伐，多条关键道路通车，确实大幅提高了通行效率。比如，2015年4月底，历时10年建设的二环线正式“画圆”。2015年8月31日，雄楚大道高架通车。2015年12月28日东湖隧道通车。2016年，东风大道高架全线通车，串连了二环、三环、四环和外环。今年4月，雄楚大道高架牵手光谷大道，由此，雄楚大道高架可直通东湖隧道，进一步拉近徐东与光谷的距离。