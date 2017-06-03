查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·武汉警方开展专项行动保平安 ·城市道路“加速度” ·图文：女博士误机殴打机场员工被拘10日 ·省环境保护政府奖揭晓 ·省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 沸腾娱 第14版 : 重案组 第15版 : 史海 第16版 : 视界 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 城事 第6版 : 现场 第7版 : 荆楚 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 武汉警方开展专项行动保平安 · 城市道路“加速度” · 图文：女博士误机殴打机场员工被 · 省环境保护政府奖揭晓 · 省市妇联看望“感动荆楚十佳母亲 2 要闻 2017.6.3 星期六 城市道路“加速度” 楚天都市报讯 楚天都市报记者陈希



也就是最近这5年，大家有没有感觉，出门若没有手机导航，车都没法开了。是的，武汉道路变脸快，一条条高架腾空而起，一道道环线画圆，为大家驾车出行不断“加速度”。

武汉市民李俊深有感触。她家住雄楚大道保利花园，工作单位在徐东，以往开车上班沿着东湖走，得1个小时，后来二环线通车，时间缩短至40分钟，东湖隧道开通后更便捷了，开车半小时就搞定，“关键是不堵车，心情也舒畅。”

李俊的娘家在汉阳动物园附近，以往开车走珞喻路或三环，现在家门口就是雄楚高架，过个鹦鹉洲长江大桥就到了，“从出发到家，半小时足够。”

李俊说，平时双休带小孩去沌口的后官湖游玩也挺方便，走二环再转东风高架，分分钟就到了。

“这几年，虽然也受过修路堵车之苦，但最终还是不断提速了。”李俊深切地感受到，城市道路一段段修，最终相连互通成环，为大家上班、游玩等大大提高了出行效率。

这5年，武汉城市道路建设加快步伐，多条关键道路通车，确实大幅提高了通行效率。比如，2015年4月底，历时10年建设的二环线正式“画圆”。2015年8月31日，雄楚大道高架通车。2015年12月28日东湖隧道通车。2016年，东风大道高架全线通车，串连了二环、三环、四环和外环。今年4月，雄楚大道高架牵手光谷大道，由此，雄楚大道高架可直通东湖隧道，进一步拉近徐东与光谷的距离。





